LINE Pay分家！「這動作」收15元 一招可省錢

LINE PAY跟一卡通分家，LINE推自家電子支付，但用戶須要重新再申請一個帳戶。（圖／TVBS）

「LINE Pay獨立上線，與iPASS MONEY分家！」用戶必須重新申請帳號並完成身分認證，原本儲存在iPASS MONEY內的餘額將維持不變，但自2026年起必須使用獨立的APP操作。此外，回饋點數也從LINE Points改為iPASS綠點。專家建議，民眾應把握過渡期，處理好舊餘額轉移事宜，並持續關注兩平台未來的優惠活動，以獲得最大消費利益！

LINE Pay與iPASS MONEY正式分家，意味著LINE將自行升級為獨立的電子支付服務。用戶必須重新開設LINE Pay帳戶，並再次進行身分認證和綁定金融帳戶。信用卡達人寶可孟表示，LINE自己建立系統後，民眾必須重新開設帳戶才能使用服務。新的LINE Pay整合了電支帳戶和交易紀錄功能，使開啟付款碼的速度更快。

iPASS MONEY原有帳戶、餘額不會受到影響，但2026年開始使用開啟獨立的APP才能使用。（圖／TVBS）

關於兩個支付平台的差異，iPASS MONEY仍屬於一卡通公司，用戶帳戶不會被刪除，資金也會保留在原帳戶中，但2026年起必須使用獨立的APP操作。而LINE Pay Money則會直接取代原有服務，可在LINE應用程式內直接操作。從12月3日至年底是過渡期，用戶可以處理舊餘額轉移事宜。

iPASS MONEY明年將正式從LINE頁面移除，但不影響功能使用。（圖／TVBS）

許多用戶發現，將iPASS MONEY餘額轉出時需支付15元手續費，對此感到困惑。寶可孟解釋，轉出超過500元就會產生15元手續費，但用戶可以先將資金轉至LINE Bank或遠東銀行等特定帳戶，這類轉帳是免費的，再從這些帳戶轉至其他目標帳戶。若不想支付手續費，也可選擇每天轉出不超過500元的金額，但每天僅限一次。

iPASS MONEY跟日本支付PayPay可結合使用。（圖／TVBS）

值得注意的是，雖然iPASS MONEY未來不能在LINE上操作朋友間轉帳，且回饋點數從LINE Points改為iPASS綠點，但在國際旅遊方面仍具優勢。信用卡達人子勛表示，iPASS MONEY用戶在日本可以使用PayPay的QR code進行支付，只要將APP切換至日文版，並確認條碼右下角顯示日本國旗圖示，即可在日本商家使用，還能享有特定回饋和優惠。兩家公司從合作夥伴轉變為競爭對手，勢必會爭奪用戶市場。專家建議用戶持續關注兩家平台未來可能推出的優惠活動，以獲得最大的消費利益。

