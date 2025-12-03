LINE Pay分手iPASS MONEY！用戶必做3步驟否則無法付款

LINE Pay今日迎來重大變革，旗下電子支付服務正式由LINE Pay Money接替iPASS MONEY。根據官方公告，這項轉換於12月3日下午3時啟動，所有用戶都必須重新完成設定程序。

使用者需要完成三項必要流程才能啟用新服務。首先，將LINE App升級至15.18.1以上版本，LINE Pay App則需更新至4.9.0以上版本。其次，建立LINE Pay Money帳戶並完成身分驗證，用戶須準備國民身分證進行驗證，非本國籍者需提供中華民國居留證。最後，選擇綁定的銀行帳戶及信用卡進行驗證。

完成設定後，用戶可使用儲值、提領、轉帳、繳費、搭乘公共交通工具的乘車碼、餘額付款等服務。新系統整合LINE Pay生態圈，包括累積使用LINE POINTS點數，延續原本的優惠券折抵、天天LINE Pay、任務牆等活動。既有綁定的本人信用卡會自動移轉，不需重新設定即可在全台超過65萬支付據點繼續使用。

至於舊有的iPASS MONEY，即日起至12月31日期間，僅保留餘額查詢、提領、好友轉帳與帳戶紀錄等基本功能，儲值、生活繳費、乘車碼與一般交易等服務已全面停止。2026年1月1日起，LINE Pay介面將完全移除iPASS MONEY入口。

不願轉移至LINE Pay Money的用戶，可選擇下載「一卡通iPASS MONEY」獨立APP。只需以原先於LINE使用的手機號碼登入，不需重新開戶，帳戶資料、餘額與交易紀錄會完整保留。獨立APP支援超過8,000項生活繳費項目，新增4,400多項地方及民生帳單，同時支援TWQR帳單掃碼繳費。

官方提醒，平常習慣使用iPASS MONEY繳費、捷運公車乘車碼，或在超商、百貨掃QR Code付款的用戶，務必在年底前完成APP移轉或轉換至LINE Pay Money，以免12月31日後面臨付款受阻或轉帳失敗的情況。

