LINE Pay即將改版！情斷iPASS MONEY 專家曝5大變動

過去使用LINE Pay進行付款、轉帳等功能，都可以透過一卡通公司旗下的 iPASS MONEY執行，不過目前已確定LINE將與iPASS MONEY結束合作關係，對此，臉書粉專「用什麼Pay」也整理出LINE Pay接下來會出現的五大變動，帶你一次看。

臉書粉專「用什麼Pay」提到，LINE Pay即將公佈自己的電子支付錢包上線時間，未來iPASS MONEY將退出LINE APP，一卡通已經公告，到今年底，iPASS MONEY 就會正式從 LINE 中移除服務，明年開始，如果想繼續使用 iPASS MONEY 錢包裡剩下的餘額，就必須下載 iPASS MONEY專屬 APP。

再者，新的電支帳戶名稱叫「LINE Pay Money」，LINE Pay 即將推出的電子支付服務，簡單來說，就是把以前跟 iPASS MONEY 合作的項目，全部轉由 LINE Pay 自己的系統來運作，像是開通電子支付帳戶、儲值、消費、轉帳、繳費、乘車碼等這些大家以前在 LINE Pay 裡使用的功能，未來將不再是一卡通 iPASS MONEY 的服務，而是由 LINE Pay 自己經營。

第三，轉帳功能仍可繼續使用，以後用 LINE 聊天室直接轉帳時，會變成從你自己的 LINE Pay Money 帳戶，轉到別人的 LINE Pay Money 帳戶，不再是一卡通的 iPASS MONEY 帳戶了。

第四，上路後將需要重新實名制開通，因為LINE Pay之所以能自己提供電子支付功能，是因為他們已經向金管會申請並取得營業許可，可以合法經營電支業務，而要受理民眾開通 LINE Pay Money 帳戶，就必須依照法規執行實名制，因此，到時候我們如果想繼續使用 LINE 轉帳功能，就勢必得重新提供身分資料來開通帳戶。

最後，開通 LINE Pay Money 會送 LINE POINT 點數，粉專提到，10月初時，有網友就在LINE Pay頁面上發現電子支付上線的活動網頁，其中第一個任務就是開通 LINE Pay Money 帳戶，可抽 LINE POINT 點數，最高 88 點，雖然活動頁面很快就被下架，但這也代表活動內容的真實性很高。

