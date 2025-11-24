LINE Pay即將「大改版」：一卡通不再適用 5大重點一次看

LINE Pay即將「大改版」。圖／LINE Pay官網

LINE Pay傳出即將宣布自家電子錢包「LINE Pay Money」上線的時間，而且未來不會再與一卡通公司旗下的iPASS MONEY合作，習慣使用一卡通帳戶的網友要注意了，再加上還需要重新實名至開通LINE Pay Money，許多注意事項帶您一次瞭解。

由於金管會明確要求電子支付機構必須獨立經營，不得依附其他支付平台，所以這次的改版不是LINE Pay與iPASS MONEY合作破裂，而是在監管規定與市場策略下的結果。

臉書粉專「用什麼Pay」整理出5項有關LINE PAY即將改版的重點：

iPASS MONEY即將退出LINE APP

過去大家在 LINE 裡面使用的儲值、LINE 好友轉帳功能，背後實際上是一卡通公司的 iPASS MONEY 電子支付服務在運作。不過今年年底，LINE Pay與iPASS MONEY正式分手，從明年1月1日起，LINE Pay錢包內的iPASS MONEY服務將全面結束。明年開始，如果想繼續使用iPASS MONEY錢包裡剩下的餘額，就必須下載iPASS MONEY專屬APP。

LINE Pay電支帳戶新名稱叫「LINE Pay Money」

LINE Pay即將推出的電子支付服務，簡單來說，就是把以前跟iPASS MONEY合作的項目，全部轉由LINE Pay自己的系統來運作。像是開通電子支付帳戶、儲值、消費、轉帳、繳費、乘車碼等這些大家以前在LINE Pay裡使用的功能，未來將不再是一卡通iPASS MONEY的服務，而是由LINE Pay自己經營。原帳戶、餘額與交易紀錄都會完整保留。只需下載「一卡通iPASS MONEY APP」，使用原手機號碼或ID登入即可繼續使用。

「LINE轉帳」功能仍可繼續使用

LINE轉帳功能不會中斷，只是以後用LINE聊天室直接轉帳時，會變成從你自己的LINE Pay Money帳戶，轉到別人的LINE Pay Money帳戶，不再是一卡通的iPASS MONEY帳戶了。

需要重新實名制開通LINE Pay Money

LINE Pay之所以能自己提供電子支付功能，是因為他們已經向金管會申請並取得營業許可，可以合法經營電支業務。而要受理民眾開通LINE Pay Money帳戶，就必須依照法規執行實名制。因此，到時候如果想繼續使用LINE轉帳功能，就必須重新提供身分資料來開通帳戶。

開通LINE Pay Money可能會送LINE POINT點數

10月初時，有網友發現LINE Pay出現電子支付上線的活動網頁，活動內容寫到有「好康三重送」，其中第一個任務就是開通LINE Pay Money帳戶，可抽LINE POINT點數，最高88點。雖然活動頁面很快就被下架了，但這也代表活動內容的真實性很高。

另外，有關iPASS MONEY APP轉移教學

在手機APP Store搜尋「一卡通iPASS MONEY」，下載後以手機號碼或是原LINE帳號「iPASS MONEY ID」登入，先綁定銀行，從「錢包帳戶」裡面的「儲值」就可以找到「銀行帳戶」，在此申請新的銀行帳戶。接著綁定信用卡，從APP的「錢包帳戶」選擇「支付工具」，就能找到「立即綁定信用卡」，即可新增信用卡。



