LINE Pay大撒券折10% 一卡通韓流萌卡解憂

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電子支付市場戰火連天，業者發動各種攻勢搶客。LINE Pay再度狂撒優惠券，即日起展開51大商圈行銷活動，掃碼消費就送券，持券購物最優折10%。一卡通公司找來LINE FRIENDS與G-DRAGON助攻，發行角色專屬肖像卡，uniopen PRIMA會員可搶先預購。街口支付鎖定旅遊商機，攜手Trip.com推品牌日，預訂機票、飯店最高回饋12.5%。

LINE Pay聚焦在地消費，今(2026)年首季共發出近700萬張優惠券，為合作商圈帶來逾4.2億元的經濟效益。第2季活動即日起開跑，用戶於6月底前在台北西門商圈、饒河商圈、台中一中商圈、逢甲商圈……等21個商圈，以LINE Pay付款即贈5張10元優惠券，於次筆交易單筆滿100元就能抵用。在台北士林夜市、新北樂華夜市、台中旱溪夜市、大慶夜市……等30個指定夜市，首次使用LINE Pay支付送5張5元優惠券，次筆滿50元即可折抵。

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「韓流」粉絲們又有追逐目標了，一卡通公司與LINE FRIENDS、韓團G-DRAGON共同創造的角色「ZO&FRIENDS」合作，推出2款一卡通PLUS晶片卡，主角ZOA與活潑的小雛菊A&NE、色彩泡泡AKIZAKI匯合，卡片圖案充滿溫暖、俏皮感，學生族、上班族隨身攜帶，療癒有些「阿雜」的心。

「ZO&FRIENDS」系列一卡通預計在4月20日至22日提供7-ELEVEN uniopen PRIMA訂閱制會員優先預購，須2款造型一起購買，限量1,818套；一般民眾自5月1日起於OPENPOINT APP預訂。2款卡片均為珠光卡面與特色造型包裝，採現貨預購方式開賣，每張售價388元。

街口支付把焦點投向旅遊熱，特別與Trip.com舉辦「品牌日」，從即日起至5月31日每週二祭出專屬旅遊優待。預訂機票或飯店單筆滿8,000元現折1,000元、滿4,000元折價400元，疊加街利存帳戶筆筆消費贈2.5%街口幣，相當於旅遊消費最高給12.5%福利。

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