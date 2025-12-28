LINE Pay在台日命運大不同 日媒分析1原因

▲ LINE Pay在台灣用戶數突破1270萬人。（圖／LINE Pay提供）

[NOWnews今日新聞] LINE Pay在日本已於2025年4月30日停止服務，不過在台灣卻能隨處可見使用LINE Pay的店家，其用戶更是超過1270萬。LINE Pay在兩地的使用狀況差距龐大，有日媒分析原因，更將LINE Pay在台灣成功的因素歸功於進行「徹底的本地化」。

根據スマホライフPLUS報導。LINE Pay在日本已於2025年4月30日停止服務。2025年12月23日，LINE Pay株式會社決定於2026年3月31日以吸收合併的方式解散。這可說是自2023年10月1日LINE與Yahoo完全合併、成立「LINE Yahoo」集團以來，將日本國內支付領域全面整合至PayPay的最終戰略階段。

不過若將視角轉向亞洲，LINE Pay的服務不僅沒有「結束」，反而正持續急速成長。特別是在台灣，LINE Pay已超越單純的支付App，成為「國民級支付基礎設施」。台灣人口約2340萬人，LINE Pay用戶數已突破1270萬人。這意味著它擊敗了如街口支付等競爭對手，達到「每2人就有1人使用」的驚人普及率。

報導指出，LINE Pay在台灣能獲得高度青睞，其成功因素可以看見一套超越「支付工具」、深耕生活的在地化戰略。

台灣市佔第一的「國民級基礎設施」

走在台灣街頭，從路邊攤、百貨公司到便利商店，隨處可見LINE Pay的標誌。憑藉超過1270萬的用戶數，使得它成為台灣代表性的行動支付服務。

總結來說，LINE Pay在台灣的成功之道，在於以「通訊軟體LINE的壟斷地位」為基礎，同時針對當地需求進行了徹底的在地化。

台灣LINE Pay ＝「Suica」+「PayPay」

其中一個關鍵轉捩點是與台灣南部高雄為據點的交通票證公司 「一卡通（iPASS）」 的投資與合作。

早期台灣的支付方式有兩種，一種是使用QR Code 的「第三方支付」，另一種則是可儲值現金並用於交通工具的「電子票證」。而LINE Pay最初是以綁定信用卡為主的「第三方支付」起家，但僅憑此點難以吸引沒有信用卡的年輕族群，也無法切入日常搭乘捷運、公車的通勤場景。

因此台灣LINE Pay採取了大膽的策略，與當時已普及的交通基礎設施iPASS一卡通進行資本業務合作（現已解除資本合作關係）。這讓用戶能直接在LINE App內透過銀行帳戶儲值，並實現好友轉帳、分帳以及支付大眾運輸費用。

在日本，「Suica」與「PayPay」分別存在於不同的App與經濟圈；但在台灣，LINE Pay在一個App內就完成了所有的整合體驗。這種便利性成為了一舉擄獲年輕族群與現金派用戶的關鍵助燃劑。

從夜市到百貨的全面通路開發

滲透台灣特有的「夜市」文化也是重要戰略。對於難以裝設信用卡刷卡機的小型商家與攤販來說，只需放置QR Code立牌即可啟用的LINE Pay具有極高適應性，因而迅速普及。

從「高級百貨的消費」到「路邊攤的一杯珍奶」，再到「每天早上的通勤捷運」，LINE Pay成功切入台灣人生活動線的每一個環節。這種徹底的佈局，正是其領先對手、穩坐強者寶座的主因。

關於台灣LINE Pay的「跨境支付」

報導指出，台灣是韓國、泰國等鄰近國家遊客喜愛的旅遊目的地，而台灣人也熱衷於海外旅行。因此台灣LINE Pay也持續強化與韓國、泰國支付業者的串接，積極建構讓台灣用戶在韓國旅行時能使用LINE Pay支付，或是讓韓國遊客能在台灣夜市使用手機支付的環境，也進一步拓展服務場景並提升整體市場影響力。

