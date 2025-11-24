LINE Pay大改版！將推自營電子錢包「LINE Pay Money」 5大變動一次看

傳LINE Pay將公布自營電子錢包「LINE Pay Money」正式上線時間。（翻攝自官網）

日前傳出LINE Pay將公布自營電子錢包「LINE Pay Money」正式上線時間。過去LINE Pay搭配一卡通公司旗下iPASS MONEY進行儲值、轉帳、付款等功能，隨著合作宣告結束，臉書粉絲專頁「用什麼Pay」整理指出LINE Pay新功能上線必須知道的5件事。

5項主要變動包括：

iPASS MONEY將退出LINE App。 LINE Pay 電支帳戶新名稱為「LINE Pay Money」。 LINE 聊天室內的「轉帳」功能仍可使用。 用戶必須重新完成實名制開通LINE Pay Money帳戶。 首次開通LINE Pay Money帳戶將可獲得LINE POINT點數回饋。

貼文中指出，iPASS MONEY 服務將於今年底從 LINE App 中移除。原有帳戶餘額若繼續使用，明年起需改下載 iPASS MONEY 專屬 App。

廣告 廣告

同時，LINE Pay將接手以往由iPASS MONEY提供的儲值、消費、轉帳、繳費、車票碼等功能，自行營運「LINE Pay Money」帳戶。

粉專進一步說明，聊天室內的轉帳功能將維持，但轉出與接收帳戶將以LINE Pay Money帳戶為主，原 iPASS MONEY 帳戶將不再與 LINE 轉帳功能連動。

對於新的 LINE Pay Money 帳戶，用戶需依電支法規完成實名認證，包括身份證、手機、信用卡或銀行帳戶驗證。

粉專提到，在開通階段，用戶可能可獲得LINE POINTS，先前有網友發現LINE Pay Money電子支付上線的活動網頁有活動顯示開通可抽LINE POINTS最高88點，雖然活動頁面被迅速下架，但顯示官方確實可能推出相關優惠。

不過目前LINE Pay官方仍尚未公布LINE Pay Money的完整上線日程。

更多鏡週刊報導

普發1萬「郵局領現」今上路！首週留意有分流 懶人包一次看懂

一時衝動！高雄男違停遭取締反誣告警察 下場更慘

把握最後好天氣！今晚東北季風增強 北台灣轉濕「氣溫溜滑梯」