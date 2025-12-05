LINE Pay大改版！用戶年底需做「這件事」

生活中心／李筱舲報導



隨電子支付的普及化，不少民眾常使用LINE Pay做收、付款及繳費的動作。不過，與LINE Pay合作多年的iPASS MONEY，近日也確定雙方將於2025年12月31日結束合作。提醒民眾，如不打算使用 iPASS MONEY，記得在年底前把「LINE錢包裡的錢」轉出來。





LINE Pay 近日推出全新電子支付服務「LINE Pay Money」，將會取代iPASS MONEY原有服務。（圖／翻攝LINE Pay官網）

過去，LINE Pay 的「儲值、提領及好友轉帳」等功能，一直由一卡通的 iPASS MONEY 提供技術服務。但明年起，這些功能將由LINE Pay推出的全新電子支付服務「LINE Pay Money」取代。用戶需注意，目前LINE Pay錢包內的餘額不會自動轉入 LINE Pay Money，而是維持在原有的iPASS MONEY系統中。如不打算使用 iPASS MONEY，建議在年底前將餘額轉回個人銀行帳戶。





iPASS 一卡通公司在官網發布服務移轉聲明。（圖／翻攝iPASS 一卡通官網）





對此，iPASS 一卡通公司也在官網發布服務移轉聲明，原先LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能，包括生活繳費、儲值、提領、好友轉帳及付款等，將於2026年1月1日起無縫轉移至「一卡通 iPASS MONEY」APP。官方表示，這項異動僅為操作介面調整，不會影響用戶iPASS MONEY帳戶內的任何餘額；官網亦列出免手續費的13家金融機構，民眾可上網查詢。

