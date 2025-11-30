LINE Pay拆夥 電支遷徙潮來襲
電子支付最大「遷徙潮」來了！國內行動支付龍頭LINE Pay即將開通電支業務，全新的「LINE Pay Money」將於12月3日上線並開放用戶註冊，而原本「寄生」在LINE Pay裡的一卡通Money（iPASS Money）也將於今年底後正式撤出LINE Pay，預料一卡通Money現有超過700萬用戶將重新註冊LINE Pay Money帳號，這項改變更將改寫全台電子支付版圖。
提前開放 備妥身分證就能辦
「我LINE Pay給你」、「我收LINE Pay」已成為許多人的日常對話，但你或許不知道，現在的LINE Pay儲值、轉帳功能，其實LINE Pay與一卡通的合作，也就是在LINE Pay的外皮下，包著一卡通Money電支帳戶，但隨著LINE Pay自行申請電子支付業務，「親生的即將取代認養的」，雙方合作即將畫下句點。
最直接的改變就是，LINE Pay介面明年起將不再提供iPASS Money服務連結，若你尚未申請LINE Pay Money，就不能像過去「我LINE Pay給你」了。為避免超過700萬用戶到明年才開始轉換，系統負荷不了，LINE Pay Money提前自12月3日開放註冊，降低轉換期陣痛。
至於要如何轉換？LINE Pay Money表示，當服務開啟時，現有LINE Pay用戶只要備妥身分驗證資料，完成金融驗證，即可快速開通成為LINE Pay Money帳戶會員，繼續使用好友轉帳、儲值與生活繳費及交通服務等功能，所有「轉帳、儲值、支付」等功能不變、服務無縫接軌，流程體驗更順暢。
服務不變 信用卡資訊無縫轉
當然，親生的就是不一樣，過去LINE Pay若使用一卡通Money帳戶付款，是無法以LINE POINTS折抵消費，未來若開通LINE Pay Money，將可累積與使用LINE POINTS點數，享多元回饋，也可搭配既有LINE Pay優惠券活動，支付折抵更有感，及參與LINE Pay各式行銷活動如「天天LINE Pay」等活動。
而在LINE Pay裡綁定的信用卡，會否因為重新申請LINE Pay Money而影響，答案是「不會」，LINE Pay此次強調無縫移轉，原先綁定LINE Pay的本人信用卡資訊將無縫移轉至電支服務中，無需再重新綁定，即可繼續於全台超過65萬處的LINE Pay支付據點使用。
介面升級 個人化選單更對味
為了給人耳目一新的感覺，LINE Pay介面將同步全面升級，整合LINE Pay生態圈各項功能，並針對用戶需求，從「首頁功能更豐富」、「付款入口更清楚」、「個人化自訂選單」三大面向全面升級，打造全新使用體驗。
LINE Pay將在首頁整合所有功能，包含LINE Pay Money電支服務、查詢交易及轉帳紀錄，以及用戶愛用的好康地圖、遊韓專區、金融服務、愛心捐款等，使用各項服務更加流暢順手；全新介面也提供自訂個人化選單功能，可依據個人使用需求與習慣，自訂「我的選單」欄位項目，快速開啟各項功能操作。
而在開放申請LINE Pay Money，到一卡通Money即將撤出LINE Pay的這一個月，在登入iPASS Money帳戶後，仍可使用查詢餘額、提領、好友轉帳、瀏覽帳戶紀錄功能，惟不再提供儲值、交易、生活繳費等服務，若你的帳戶內還有餘額，也可趁這段時間提領出來。
而從明年1月1日開始，雖LINE Pay裡不再提供連結一卡通的選項，也不代表你原本放在裡頭的錢會不見。用戶可下載iPASS Money App，裡頭仍提供儲值、轉帳、生活繳費、TWQR付款、乘車碼搭乘的功能，不過使用上不像過往，要些時間適應。
其他人也在看
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 20 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 8 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 1 天前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 11 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感狠準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感狠準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 15 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 8 小時前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 1 天前
靠中國下場最慘！日揭中客不來只影響它們
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗因「台灣有事」可能引發日本存亡危機事態的相關言論，讓中國玻璃心碎，對日本祭出旅遊禁令，呼籲中國公民近期避免前往日本。不過，對於日本民眾來說反倒鬆一口氣，藉此解...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前