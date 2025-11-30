LINE Pay拆夥 電支遷徙潮來襲

電子支付最大「遷徙潮」來了！國內行動支付龍頭LINE Pay即將開通電支業務，全新的「LINE Pay Money」將於12月3日上線並開放用戶註冊，而原本「寄生」在LINE Pay裡的一卡通Money（iPASS Money）也將於今年底後正式撤出LINE Pay，預料一卡通Money現有超過700萬用戶將重新註冊LINE Pay Money帳號，這項改變更將改寫全台電子支付版圖。

提前開放 備妥身分證就能辦

「我LINE Pay給你」、「我收LINE Pay」已成為許多人的日常對話，但你或許不知道，現在的LINE Pay儲值、轉帳功能，其實LINE Pay與一卡通的合作，也就是在LINE Pay的外皮下，包著一卡通Money電支帳戶，但隨著LINE Pay自行申請電子支付業務，「親生的即將取代認養的」，雙方合作即將畫下句點。

最直接的改變就是，LINE Pay介面明年起將不再提供iPASS Money服務連結，若你尚未申請LINE Pay Money，就不能像過去「我LINE Pay給你」了。為避免超過700萬用戶到明年才開始轉換，系統負荷不了，LINE Pay Money提前自12月3日開放註冊，降低轉換期陣痛。

至於要如何轉換？LINE Pay Money表示，當服務開啟時，現有LINE Pay用戶只要備妥身分驗證資料，完成金融驗證，即可快速開通成為LINE Pay Money帳戶會員，繼續使用好友轉帳、儲值與生活繳費及交通服務等功能，所有「轉帳、儲值、支付」等功能不變、服務無縫接軌，流程體驗更順暢。

服務不變 信用卡資訊無縫轉

當然，親生的就是不一樣，過去LINE Pay若使用一卡通Money帳戶付款，是無法以LINE POINTS折抵消費，未來若開通LINE Pay Money，將可累積與使用LINE POINTS點數，享多元回饋，也可搭配既有LINE Pay優惠券活動，支付折抵更有感，及參與LINE Pay各式行銷活動如「天天LINE Pay」等活動。

而在LINE Pay裡綁定的信用卡，會否因為重新申請LINE Pay Money而影響，答案是「不會」，LINE Pay此次強調無縫移轉，原先綁定LINE Pay的本人信用卡資訊將無縫移轉至電支服務中，無需再重新綁定，即可繼續於全台超過65萬處的LINE Pay支付據點使用。

介面升級 個人化選單更對味

為了給人耳目一新的感覺，LINE Pay介面將同步全面升級，整合LINE Pay生態圈各項功能，並針對用戶需求，從「首頁功能更豐富」、「付款入口更清楚」、「個人化自訂選單」三大面向全面升級，打造全新使用體驗。

LINE Pay將在首頁整合所有功能，包含LINE Pay Money電支服務、查詢交易及轉帳紀錄，以及用戶愛用的好康地圖、遊韓專區、金融服務、愛心捐款等，使用各項服務更加流暢順手；全新介面也提供自訂個人化選單功能，可依據個人使用需求與習慣，自訂「我的選單」欄位項目，快速開啟各項功能操作。

而在開放申請LINE Pay Money，到一卡通Money即將撤出LINE Pay的這一個月，在登入iPASS Money帳戶後，仍可使用查詢餘額、提領、好友轉帳、瀏覽帳戶紀錄功能，惟不再提供儲值、交易、生活繳費等服務，若你的帳戶內還有餘額，也可趁這段時間提領出來。

而從明年1月1日開始，雖LINE Pay裡不再提供連結一卡通的選項，也不代表你原本放在裡頭的錢會不見。用戶可下載iPASS Money App，裡頭仍提供儲值、轉帳、生活繳費、TWQR付款、乘車碼搭乘的功能，不過使用上不像過往，要些時間適應。