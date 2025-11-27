LINE Pay拆夥iPASS MONEY倒數！3步驟「還是能轉帳」 新上線功能一次看

「我LINE Pay給你」、「我收LINE Pay」已成為許多家人、朋友間日常的對話，也象徵LINE Pay深植用戶生活、成為台灣行動支付主力之一。LINE Pay近日宣布，旗下子公司連加電子支付將於12月3日正式推出「LINE Pay Money」電子支付服務。

屆時，只要將App更新至最新版本，用戶即可一鍵開通新帳戶，完整使用儲值、轉帳、支付、乘車、繳費等功能，體驗全面升級的行動支付生態圈。

如何3步驟完成開通？LINE Pay Money正式上線流程公開

LINE Pay Money將於12月3日下午3點啟用服務，現有LINE Pay用戶只需完成身分驗證與金融驗證，即可快速成為LINE Pay Money會員。

升級後，所有轉帳、儲值與支付等功能將無縫接軌，包括：

1、好友轉帳與紅包：可於LINE聊天室即時轉帳、發送紅包；

2、儲值與生活繳費：可連結銀行帳戶儲值，並繳交水電、瓦斯、停車等費用；

3、交通服務：可使用乘車碼搭乘捷運與其他交通工具。

LINE Pay強調，新服務導入後，原有功能不變、體驗更順暢，延續「我LINE Pay給你」的便利日常。

為何整合更強？LINE Pay Money打通點數、信用卡與優惠生態圈

新平台將全面整合LINE Pay生態圈資源，讓會員享受一致的支付體驗：

•LINE POINTS點數整合：交易可累積與使用點數，享多重回饋

•行銷與優惠延伸：支援既有活動如「天天LINE Pay」、「幸運轉轉樂」與「任務牆」等

•信用卡資料無縫移轉：開通新帳戶後，既有信用卡自動移轉，免重新綁定，即可於全台65萬支付據點使用

LINE Pay表示，透過整合回饋機制與支付場景，將持續深化「Pay」的生活應用價值。

新介面有什麼不同？LINE Pay升級打造個人化金融入口

為迎接LINE Pay Money登場，LINE Pay將同步升級介面，從「首頁整合性」、「付款清晰度」與「個人化選單」3面向優化。

新版首頁集中所有服務功能，包含LINE Pay Money帳戶管理、交易查詢、好康地圖、金融服務與捐款專區，操作更直覺。

同時新增「我的選單」功能，用戶可依個人需求設定常用項目，打造專屬的行動金融入口。

LINE提醒，為確保使用順暢，用戶需於12月3日前將LINE App更新至15.18.1版以上、LINE Pay App更新至4.9.0版以上，即可於服務上線時開通帳戶。

iPASS MONEY服務將終止，用戶該如何轉換？

隨著LINE Pay Money上線，LINE Pay與一卡通（iPASS MONEY）公司的合作將於2025年12月31日正式終止。

12月3日至12月31日期間，用戶仍可登入iPASS MONEY帳戶查詢餘額與轉帳紀錄，但將不再提供儲值、交易與生活繳費功能。

2026年起，LINE Pay介面將不再顯示iPASS MONEY入口，用戶需提前完成轉換。LINE Pay呼籲用戶留意官方公告與防詐訊息，避免點擊不明連結或回覆不明郵件。

LINE Pay營收再創新高，為何能逆勢穩健成長？

觀察LINE Pay營收表現，10月單月營收突破7億元、年增26%，創下歷史新高。今年前10月累計營收達64億元，顯示行動支付滲透率與交易活躍度持續上升。

10月適逢百貨週年慶與連假消費潮，LINE Pay在百貨、旅遊與餐飲領域交易量明顯提升。官方指出，透過「週週領券」、「天天得點」等活動，帶動消費者回流與多場景應用，像是百貨購物折抵、旅遊票券回饋及韓國跨境優惠等，皆提升整體支付黏著度。

LINE Pay董事會中也提到，今年第3季財報營收、毛利雙創新高：

•單季營收突破20億元，年增逾26%

•第3季毛利達6.6億元，年增34%

•前3季累計營收57億元、毛利19億元，分別較去年同期成長25.7%與35.7%

雖營業淨利受匯率與投資因素影響，前3季仍達4.96億元，並於第3季出現回升趨勢。LINE Pay指出，電子支付研發進入後期、費用控制得宜，加上跨境支付與行銷合作推進，營運效率顯著提升。

展望未來，LINE Pay將如何引領支付生態升級？

LINE Pay表示，隨年底百貨週年慶、ITF旅展與雙11、雙12檔期接續登場，第4季交易量將持續成長。

結合LINE Pay Money電子支付服務正式上線，平台將進一步整合用戶支付、點數、金融及行銷生態圈，推動行動支付邁向新階段，朝「一站式智慧支付生活」願景邁進。

