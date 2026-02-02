LINE Pay掃進苗栗大湖 採草莓領券現折百元

國人最常使用的「LINE Pay」，將適用場域從都市延伸至鄉間。LINE Pay聯合苗栗大湖在地農園，遊客採草莓也能以LINE Pay交易，自去(2025)年底以來帶動平均客單成長43%。7-ELEVEN也主打「草莓」商品，開賣以「魚莓共生」農法種植的「美姬草莓」。悠遊卡因應新學期繳學費需求，祭出悠遊付回饋活動。

LINE Pay在全台已有1,360萬位會員，為擴展鄉間、觀光區的交易店家，展開「數位共榮 地方共好」永續專案。首站鎖定以「草莓」聞名的苗栗大湖，經由當地農會與鄉公所與農園結盟，目前合作家數已有超過百家，帶動平均客單價提升43%。

隨著草莓季來到，LINE Pay今(2)天宣布新方案，用戶在3月31日前可在好康地圖中下載100元優待券，於大湖草莓園單筆消費滿1,500元即可折抵，並加贈1張大湖農會酒莊單筆消費滿500元的9折優惠券，讓民眾過年連假走春時，全家共享採果樂趣。

7-ELEVEN同樣針對草莓季，以實際行動支持在地農業，2月9日起於指定北區門市販售來自雲林新湖的「美姬草莓」，單盒約有7~10顆新鮮草莓，建議售價僅199元。其種植農法為全台唯一的「改良式魚菜共生系統」，建構「菜養魚、魚養水、水養草莓」的循環生態鏈。

悠遊卡公司強打悠遊付繳納學雜費回饋，即日起至3月31日以悠遊付累積繳滿學雜費1萬元後，再以悠遊付錢包或綁定銀行帳戶消費3筆，就能獲得500元現金回饋券，並可參加iPad mini抽獎，首次用悠遊付繳學雜費的會員還能額外拿到50%現金回饋券。

