LINE Pay攜手苗栗大湖草莓園導入行動支付與行銷工具

LINE_Pay推動「數位共融_地方共好」專案，促進農園經濟發展。（LINE_Pay提供）

記者陳建興／台北報導

為協助地方經濟發展、帶動農園觀光及農產銷售，LINE Pay展開「數位共融 地方共好」永續專案，攜手苗栗縣大湖地區農會及當地草莓園業者，為地方農園導入行動支付服務，並透過數位行銷工具和活動向全台1,360萬用戶推廣農村觀光和特色農產品，有效提升草莓園交易額成長15倍、來客數成長10倍，目前LINE Pay於大湖鄉草莓園滲透率已超過95%，積極協助在地農園接軌數位經濟。

LINE Pay表示，響應聯合國SDGs永續發展指標，落實普惠金融、促進青年就業、提升產業競爭力，「數位共融 地方共好」永續專案首度針對現金交易普及的觀光農園及農特產品推出輔導計劃，以「數位能力建構、行銷活動推廣」雙軌並進，將理念轉為具體行動，協助地方農園建立長期數位經營能力。

LINE_Pay於苗栗大湖舉辦數位行銷工作坊，由LINE_Pay中小型商店經營處處長林佳亨（前排左）主講，大湖鄉鄉長黃惠琴（前排右）及大湖區農會休閒旅遊部主任傅國峯（中）共同分享農業經濟的需求與前景。（LINE_Pay提供）

截至去年8月底，苗栗大湖地區草莓業者仍有近5成僅提供現金交易，部分農園座落於山坡和丘陵中，金融機構分行與ATM據點分散，經常出現遊客採果後現金不足的情況。為協助農園導入便利快速的無現金交易服務，改善消費者支付痛點，LINE Pay於2025年8月在苗栗大湖農會舉辦「數位行銷工作坊」，第一線教學LINE Pay數位行銷工具使用方式，吸引逾60家草莓園業者參與，多家農園更於工作坊結束後立即申請成為LINE Pay合作商店，不僅能提供消費者便利支付方式，也在LINE Pay行銷平台上體驗自主化行銷工具的便利。

增進農園業者對行動支付與數位行銷工具了解的同時，LINE Pay也於草莓產季投注行銷資源與宣傳，透過優惠券創造經濟效益，再搭配業者自行使用行銷工具推廣農園，為地方觀光開啟另一道數位宣傳大門。

LINE Pay於2025年12月1日至2026年3月31日推出的「苗栗大湖草莓行銷活動」，迄今已帶動草莓園平均客單價成長43%。目前苗栗縣內支援LINE Pay支付的草莓園已超過百家，LINE Pay於大湖鄉草莓園的滲透率更超過95%，是當地據點最多以及使用人數最多的行動支付品牌。

苗栗縣大湖鄉鄉長黃惠琴表示，每年的大湖草莓季，是國內最具知名度的冬季農村慶典，藉由和國內行動支付龍頭LINE Pay合作，結合雙方資源進行活動宣傳和推廣行動支付優惠方案，不僅帶動大湖地區的觀光和經濟發展，也同步提高農產銷售和遊客造訪的意願，除了象徵地方農業的數位轉型，也帶動大湖鄉的產業升級、青年回流，讓大湖鄉的農業發展和農遊體驗更具競爭力。

3/31前，LINE Pay用戶可於好康地圖的合作草莓園頁面下載100元優惠券，在草莓園單筆付款滿1,500元即可使用，任一筆消費皆能再獲得一張大湖酒莊單筆消費滿500元即可使用的9折優惠券，最高可折抵100元，適合用於採購果醬、果乾、草莓酒等當地農特產品。無論是觀光採果或購買伴手禮，都能享有LINE Pay的便利支付與有感回饋！