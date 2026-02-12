LINE Pay攜手苗栗大湖草莓園 已提升果園交易額成長15倍
LINE Pay展開「數位共融 地方共好」永續專案，攜手苗栗縣大湖地區農會及當地草莓園業者，為地方農園導入行動支付服務，並透過數位行銷工具和活動向全台1360萬用戶推廣農村觀光和特色農產品，有效提升草莓園交易額成長15倍、來客數成長10倍，目前LINE Pay於大湖鄉草莓園滲透率已超過95%，積極協助在地農園接軌數位經濟。
截至去年8月底，苗栗大湖地區草莓業者仍有近5成僅提供現金交易，部分農園座落於山坡和丘陵中，金融機構分行與ATM據點分散，經常出現遊客採果後現金不足的情況。
為協助農園導入便利快速的無現金交易服務，改善消費者支付痛點，LINE Pay 2025年8月在苗栗大湖農會舉辦「數位行銷工作坊」，第一線教學LINE Pay數位行銷工具使用方式，吸引逾60家草莓園業者參與，多家農園更於工作坊結束後立即申請成為LINE Pay合作商店，不僅能提供消費者便利支付方式，也在LINE Pay行銷平台上體驗自主化行銷工具的便利。
增進農園業者對行動支付與數位行銷工具了解的同時，LINE Pay也於草莓產季投注行銷資源與宣傳，透過優惠券創造經濟效益，再搭配業者自行使用行銷工具推廣農園，為地方觀光開啟另一道數位宣傳大門。
LINE Pay於2025年12月1日至2026年3月31日推出的「苗栗大湖草莓行銷活動」，迄今已帶動草莓園平均客單價成長43%。目前苗栗縣內支援LINE Pay支付的草莓園已超過百家，LINE Pay於大湖鄉草莓園的滲透率更超過95%，是當地據點最多以及使用人數最多的行動支付品牌。
苗栗縣大湖鄉鄉長黃惠琴表示，每年的大湖草莓季，是國內最具知名度的冬季農村慶典，藉由和國內行動支付龍頭LINE Pay合作，結合雙方資源進行活動宣傳和推廣行動支付優惠方案，不僅帶動大湖地區的觀光和經濟發展，也同步提高農產銷售和遊客造訪的意願，除了象徵地方農業的數位轉型，也帶動大湖鄉的產業升級、青年回流，讓大湖鄉的農業發展和農遊體驗更具競爭力。
苗栗縣大湖地區農會休閒旅遊部主任傅國峯指出，行動支付是農業經濟未來的趨勢，目前大湖酒莊1月非現金交易的比例已超過5成，使用LINE Pay支付的每筆平均消費金額約較現金高出87%。農園及農特產品銷售店鋪導入行動支付，可以大幅減少因秤斤論兩的計價方式衍生出現金找零的問題。
傅國峯指出，此外，農村旅遊現金取得不易，許多景點或人氣農園設立於產業道路上，民眾消費前難以確認是否提供非現金交易或優惠活動，透過LINE Pay行銷資源的導入、LINE Pay平台的曝光，除了讓消費者享有活動優惠，還可透過行銷活動的串接，讓農園與農產銷售中心互相導客，創造果園、農會、遊客三贏的銷售模式。
3/31前，LINE Pay用戶可於好康地圖的合作草莓園頁面下載100元優惠券，在草莓園單筆付款滿1500元即可使用，任一筆消費皆能再獲得一張大湖酒莊單筆消費滿500元即可使用的9折優惠券，最高可折抵100元，適合用於採購果醬、果乾、草莓酒等當地農特產品。
LINE Pay表示，響應聯合國SDGs永續發展指標，落實普惠金融、促進青年就業、提升產業競爭力，「數位共融 地方共好」永續專案首度針對現金交易普及的觀光農園及農特產品推出輔導計劃，以「數位能力建構、行銷活動推廣」雙軌並進，將理念轉為具體行動，協助地方農園建立長期數位經營能力。
LINE Pay「數位共融」專案分為「青銀共好」及「地方共好」系列，以「行動支付能力」為主軸，針對青年、銀髮以及地方小農，分別從消費者和商店經營者的角度出發，提供「數位識讀」培養和「數位工具」使用教學，以實際接觸傾聽用戶和商戶的心聲，改善行動支付體驗、提升生活便利並帶動地方經濟發展。
此外，LINE Pay持續深耕公益，打造便利、安心且受信賴的愛心捐款平台。今天公布2025年平台共募得逾10.7億愛心善款，再創新高，總金額年成長超過38%，共匯集逾172萬筆捐款，年成長28%，整體捐款人數也較前一年成長近3成，顯示越來越多民眾善用即時便利的行動支付捐款行善。
LINE Pay觀察發現，2025年平均每位捐款者捐款頻率達3.8次，更有單一用戶年度最高捐款總金額超過170萬元；此外，也有許多用戶運用「1點等於1元」的LINE POINTS捐款，2025年有近13萬筆善款用使用LINE POINTS，更有用戶單筆即捐出十萬點LINE POINTS，價值等同於新台幣十萬元。
LINE Pay愛心捐款平台串連公益團體需求與社會善心，2025年募得10.7億愛心善款中，包含國人在「114年丹娜絲風災募款專案」、「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」捐助善款。
LINE Pay愛心捐款平台目前已串連超過230家公益團體，2025年共上架2756項募款方案，涵蓋「青少年兒童照護」、「老人服務」、「婦女關懷」、「動物保護」等多元議題，讓用戶可以根據自身關心的議題捐款資助，2025年用戶最關注的3大議題為「青少年兒童照護」、「弱勢扶貧」、「身心障礙服務」。
LINE Pay強調，將持續發揮品牌影響力，優化平台功能、協助公益團體推動數位轉型、提升線上募款效益，攜手各界邁向永續共好。
農曆春節將至，LINE Pay邀請用戶一同寒冬送暖，透過愛心捐款平台即時響應公益，為弱勢家庭、長者孩童送上關懷與支持，幫助社會弱勢也能安心過好年。
