LINE Pay攜手Agoda 一鍵支付訂房費！

國內行動支付龍頭LINE Pay攜手數位旅遊平台Agoda，再拓旅宿支付版圖，成為全台首家提供Agoda支付服務的行動支付品牌。

即日起，LINE Pay全台1310萬用戶，若於Agoda訂房時，只需先將交易貨幣切換成新台幣，並選擇「立即付款」的選項，就可透過LINE Pay使用綁定的信用卡或簽帳金融卡進行付款，全程無須再輸入卡號即可輕鬆完成預定。

不僅簡化訂房流程，用戶未來還有機會參與LINE Pay行銷活動或獲得額外LINE POINTS回饋，享受更便利的旅遊支付新體驗。

LINE Pay董事長丁雄注表示，國人出遊熱度持續攀高，為回應旅遊市場快速成長所帶來的支付需求，並提供用戶更便利的支付方式，加速LINE Pay於海內外旅遊場域的佈局，LINE Pay領先全台支付業者與Agoda展開合作，結合雙方在行動支付領域與國際旅遊服務的領先優勢，將LINE Pay的支付版圖擴及Agoda於全球超過200個國家的600多萬個房源，打造跨產業、跨國境的一站式旅遊支付服務，為用戶提供更安全、順暢的全球旅遊支付體驗。

Agoda台灣總經理柴季珊指出：「Agoda非常榮幸成為LINE Pay在台灣首家合作的全球線上旅宿平台。透過導入LINE Pay支付服務，台灣旅客在Agoda訂房時，將擁有更多元且便利的支付選擇。本次合作不僅展現Agoda對台灣市場的長期承諾，也體現Agoda與LINE Pay在使用者體驗上持續創新的堅持與重視，將有助於更多用戶透過簡單的方式，無縫連結Agoda的全球旅遊網絡。」

Agoda訂房介面目前提供39種語言選擇，並支援超過50種幣別切換，方便使用者進行匯率換算與價格比較。結合LINE Pay在台擁有強大的用戶基礎和完整的支付生態圈，雙邊合作不僅是旅遊體驗的優化，更是台灣行動支付品牌在全球旅遊產業的重要拓展。

