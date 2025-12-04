LINE Pay新版「用戶驚呼找不到錢」 更新後入口變動引發誤會
LINE Pay旗下最新電子支付平台「LINE Pay Money」已於本月3日正式上線，成為用來取代原有「一卡通iPASS MONEY」的主要服務。不過，有用戶在完成更新後，意外發現原本帳戶內的金額似乎「憑空消失」，引發不少人驚慌，紛紛上網求助。該貼文迅速引發關注，不少網友留言表示也遭遇相同情況，甚至以為資金已經蒸發。
一名用戶日前在社群平台Threads上貼出自己的LINE Pay Money餘額截圖，並表示在完成更新後餘額竟不翼而飛，讓他急忙尋求解決方法。對此，許多網友跳出來安撫大家的情緒，並說明關鍵原因在於「入口位置不同」。
「原本的錢其實還在iPASS MONEY App裡，只是更新後變成要另外下載那個App才能看到」、「登入iPASS MONEY App，帳戶就會自動同步，而且錢還在」，提醒大家無須驚慌。除了單獨下載App以外，也有用戶指出，其實LINE Pay Money介面內仍可找到原有iPASS MONEY的選項。
只要在選單中往下滑，點選箭頭後展開，就能看見舊版功能入口，並可將帳戶餘額轉出或提領到銀行帳戶。「我也是以為消失了，後來從功能選單中找到iPASS MONEY，編輯一下就能看到」，有用戶分享自己的經驗。根據一卡通公司在官網上的公告，LINE Pay中原本整合的iPASS MONEY功能，將自2026年1月1日起完全轉移至專屬的「一卡通iPASS MONEY」App中。
官方強調，此次系統整併不會影響任何帳戶餘額，且原有使用者無需重新註冊，只要登入iPASS MONEY App即可正常使用，包括消費付款、生活繳費、乘車碼掃碼及資金轉帳等功能皆維持不變。用戶亦可透過該App將資金提領至銀行帳戶。
