LINE Pay於12/3殺進電支 用戶身分驗證無痛轉移
電子支付新成員強勢登場！LINE Pay今(24)天宣布，電子支付服務「LINE Pay Money」於12月3日起正式營運，民眾只要將APP更新為最新版本，並完成身分驗證就能開通服務，已綁定信用卡的用戶即可「無痛轉移」，持續在全台超過65萬個據點掃碼交易。至於一卡通公司所屬的「iPASS MONEY」，則於明(2026)年元旦起退出LINE Pay介面，屆時雙方「正式分手」。
LINE Pay為國人最常使用的行動支付工具，註冊用戶數超過1,310萬人，全台平均每2個人就有1人是LINE Pay會員，綁定的信用卡、金融卡數量更突破1,950萬張，在全台擁有逾65萬個支付據點，為國內最龐大的第三方支付服務。
為了實現服務獨立性、強化品牌整合並合乎相關法規，LINE Pay於今(2025)年中向金管會申請並取得電子支付營運執照，並於今天無預警宣布「LINE Pay Money」電支功能自12月3日上路。
LINE Pay表示，「LINE Pay Money」在12月3日下午3點上線，為確保功能正常運作，用戶在啟用服務前，須將LINE應用程式更新至15.18.1版本以上，LINE Pay APP則要更新至4.9.0版本以上。
打開LINE Pay Money頁面後，備妥身分驗證資料完成金融驗證，就能正式開通會員，可以連結銀行帳戶儲值，並透過LINE Pay Money帳戶進行好友轉帳、繳納生活帳單、使用乘車碼搭乘大眾運輸工具。
LINE Pay強調，只要完成服務開通，已綁定在LINE Pay上的信用卡資料都會無縫移轉至LINE Pay Money系統中，不須重新綁卡就能在全台LINE Pay支付據點繼續交易，其他像是累兌LINE POINTS、搭配優惠券折價、抽紅包等服務都不會中斷。
而目前還在LINE Pay頁面中的一卡通電支服務「iPASS MONEY」，預計在明年1月1日退出LINE Pay系統。從今年12月3日至31日期間，用戶仍可正常登入iPASS MONEY查詢餘額、提款或轉帳，但不再提供帳戶註冊、儲值、交易、生活繳費等功能。若想繼續使用iPASS MONEY，可直接下載iPASS MONEY APP，所有服務都與現行相同，最大差別是無法再透過LINE對話頁面進行轉帳。
