LINE Pay暫未加入！北捷QR Code乘車首日使用率僅0.4% 北捷提醒注意2件事

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北捷運今（3）日正式開放使用QR Code掃碼乘車，同步串聯雙北公車多元支付新制。不過首日實際使用情況仍偏保守，北捷統計，截至上午9時30分，全系統運量約14.5萬人次，使用交通乘車碼進站者僅500餘人，占比約0.4%，多數旅客仍以實體或數位卡證搭乘，只有極少數旅客手機掃碼乘車。

LINE Pay Money尚未納入乘車碼使用，暫定3月可望開通，但正式上線時間仍待業者公告。（圖／記者鄧宇婷攝）

台北捷運與雙北公車自今日起，開放「交通乘車碼」（QR Code）搭車，首波支援悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付等5家電子支付業者；捷運部分，另納入TWQR平台9家金融機構（台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、台灣中小企業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、中華郵政公司），以及玉山Wallet、全盈＋PAY、台新Pay等支付工具，提供旅客更多元的乘車選擇。

記者上午實地走訪台北車站觀察，僅見少數民眾提前開啟手機畫面，使用QR乘車碼掃碼進站，通行速度與刷悠遊卡相當。不過現場仍不時出現旅客卡關，將單程票或悠遊卡拿到掃碼或信用卡感應區，或者選擇錯誤的電子支付方式，導致短暫卡關。

台北捷運公司站務處副處長黃皇憲表示，今天是多元支付乘車上路第一天，使用比例偏低屬正常現象，依其他軌道業者經驗，乘車碼或信用卡等新支付工具，初期占比約1%至2%，民眾仍需要時間熟悉與調整使用習慣。他也指出，統計到上午9時30分為止，全系統運量約14.5萬人次，其中使用乘車碼進站者僅500多人次，占0.4%；使用信用卡不到100人次，占0.1%。

黃皇憲也提醒兩事項，使用電子支付APP時，務必選擇「乘車碼」而非「付款碼」，並事先確認帳戶餘額是否充足；進站前可適度調高手機螢幕亮度，感應成功後閘門即會開啟，請儘速通行，若操作上有疑問，可即時向站務人員洽詢。

在信用卡部分，北捷指出，目前僅開放得標廠商台新銀行信用卡，或綁定台新卡的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay使用，旅客只要解鎖手機，建議提高熒幕亮度，即可在閘門「信用卡」區感應進站。相關功能將先進行為期6個月的測試，預計7月擴大開放所有國內外信用卡，並支援Apple Pay ECP「黑屏過閘」模式。

至於不少民眾關心的LINE Pay Money尚未納入乘車碼使用，黃皇憲說明，業者仍在進行系統開發與測試，暫定3月可望開通，但正式上線時間仍待業者公告。

此外，目前TPASS 1200定期票尚未適用QR乘車碼。北捷表示，因涉及跨縣市系統整合，仍需後續規畫與討論。

北捷也補充，自3日起共開放17家業者使用QR乘車碼搭乘捷運，除可累積常客優惠外，每月還可參與抽獎活動，各家支付業者將提供10名捷運一日票中獎名額，鼓勵民眾嘗試多元支付新制。

