Line Pay正式改版！LINE Pay Money 12/3上線 「3步驟」快速開通
台北市 / 武廷融 綜合報導
LINE Pay宣布，將於12月3日正式推出「LINE Pay Money」電子支付服務，取代現在的iPASS MONEY。LINE Pay表示，現有用戶只要3步驟，便可順利轉為「LINE Pay Money」會員，而原有的好友轉帳、儲值與支付都可以繼續使用。
LINE Pay與一卡通合作的iPASS MONEY將於今年12月31日正式終止，而LINE Pay宣布「LINE Pay Money」將於12月3日下午3點正式上線，現有LINE Pay用戶只要將LINE App更新至15.18.1版以上，當服務開啟時，備妥身分驗證資料，並完成金融驗證，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員，繼續使用各項電子支付功能。
LINE Pay指出，「LINE Pay Money」包含好友轉帳、儲值與生活繳費、交通服務等功能不變，並且新增支援LINE POINTS點數、優惠券與各項行銷活動以及信用卡無縫移轉。
▲ (圖/LINE Pay)
LINE Pay也提醒，12月3日至12月31日期間，用戶於LINE Pay登入iPASS MONEY帳戶後，仍可使用查詢餘額、提領、好友轉帳、瀏覽帳戶紀錄功能，惟不再提供iPASS MONEY帳戶註冊、儲值、交易、生活繳費等服務。2026年1月1日起，LINE Pay介面將不再提供iPASS MONEY服務連結，建議用戶即早進行轉換。
