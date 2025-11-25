華視

Line Pay正式改版！LINE Pay Money 12/3上線 「3步驟」快速開通

華視

台北市 / 武廷融 綜合報導

LINE Pay宣布，將於12月3日正式推出「LINE Pay Money」電子支付服務，取代現在的iPASS MONEY。LINE Pay表示，現有用戶只要3步驟，便可順利轉為「LINE Pay Money」會員，而原有的好友轉帳、儲值與支付都可以繼續使用。

LINE Pay與一卡通合作的iPASS MONEY將於今年12月31日正式終止，而LINE Pay宣布「LINE Pay Money」將於12月3日下午3點正式上線，現有LINE Pay用戶只要將LINE App更新至15.18.1版以上，當服務開啟時，備妥身分驗證資料，並完成金融驗證，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員，繼續使用各項電子支付功能。

廣告

LINE Pay指出，「LINE Pay Money」包含好友轉帳、儲值與生活繳費、交通服務等功能不變，並且新增支援LINE POINTS點數、優惠券與各項行銷活動以及信用卡無縫移轉。

(圖/LINE Pay)
(圖/LINE Pay)

▲ (圖/LINE Pay)

 

LINE Pay也提醒，12月3日至12月31日期間，用戶於LINE Pay登入iPASS MONEY帳戶後，仍可使用查詢餘額、提領、好友轉帳、瀏覽帳戶紀錄功能，惟不再提供iPASS MONEY帳戶註冊、儲值、交易、生活繳費等服務。2026年1月1日起，LINE Pay介面將不再提供iPASS MONEY服務連結，建議用戶即早進行轉換。

原始連結



更多華視新聞報導
新北校園通APP整合電子支付 繳費享回饋抽手機
LINE Pay電支業務獲准！ 擁千萬用戶問鼎最強電子支付
iPass MONEY.LINE Pay年底分家 估近700萬戶受影響

其他人也在看

出國不用再崩潰！公開超實用日本旅遊 APP 大補帖　翻譯、比價、導航一次搞定

出國不用再崩潰！公開超實用日本旅遊 APP 大補帖　翻譯、比價、導航一次搞定

MOOK玩什麼,日本旅遊,YT頻道,攻略,APP,出國,懶人包 第一次出國最怕什麼？不是迷路、不是地鐵換乘，而是——語言完全聽不懂！許多旅客分享，每次到東京或大阪，看到全日文菜單腦袋直接一片空白、藥妝店比價比到崩潰、東京車站迷宮模式一啟動就想直接原地躺平…！阿墨這次帶來超強旅遊懶人包，只要帶著 iPhone + 幾個必備 APP，保證你在日本自由行時不再手忙腳亂，買東西省錢、搭車輕鬆、翻譯免緊張！

景點+ ・ 16 小時前
「台中垃圾清運大車隊」APP全新改版 查詢更便利！

「台中垃圾清運大車隊」APP全新改版 查詢更便利！

「台中垃圾清運大車隊」APP上線以來，已成為市民日常掌握清運資訊的重要工具，截至114年10月用戶下載已突破56萬次，服務範圍涵蓋台中市29個行政區、300多條清運路線及2萬多個清運點。為進一步提升用戶體驗、滿足使用需求，台中市政府今(24)日完成APP改版，並新增車輛「動態清運查詢」及「清運定點查詢」等多項便利功能，讓清運資訊更即時、更貼近市民需求。（如圖）環保局說，此次APP全新改版，改版著重「介面簡潔」與「操作流暢」，保留使用者熟悉的操作邏輯，降低重新學習負擔。讓市民查詢垃圾清運資訊更加即時、便利。其中「動態清運查詢」功能如同公車預計到站資訊，市民可針對指定清運路線及車輛，即時查詢清運進度與到站點位，有別於傳統單一站點資訊，整條路線的點位與車輛動態均可即時顯示，並依 ...

台灣新生報 ・ 19 小時前
北市行動防災APP被批「沒用」 明年改版納圖形化災情

北市行動防災APP被批「沒用」 明年改版納圖形化災情

台北市行動防災APP整合包括雨量、水情及颱風警報等緊急避難資訊。市議員王閔生指出，實際使用後發現，無論是水災或是土石流，APP都未明確顯示災害範圍及程度，民眾紛紛反映「沒有用處」，建議市府參考國家災害防救科技中心網站，圖形化災情資訊，讓民眾更好理解，也應整合各局處監控數據，方便民眾應對災害。台北市消防局長莫懷祖24日回應，將於明年改版時一併改善。

中時新聞網 ・ 16 小時前
台中垃圾清運大車隊APP全新改版　 提升用戶體驗

台中垃圾清運大車隊APP全新改版　 提升用戶體驗

「台中垃圾清運大車隊」APP自民國103年上線以來，已成為市民日常掌握清運資訊的重要工具，台中市政府24日完成APP改版，並新增車輛「動態清運查詢」及「清運定點查詢」等多項便利功能，讓清運資訊更即時、

中廣新聞網 ・ 9 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」　謝金燕一句話幫解決太霸氣

誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」　謝金燕一句話幫解決太霸氣

「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！

鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前

桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢

今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。

自由時報 ・ 12 小時前
韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世　享耆壽91歲

韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世　享耆壽91歲

南韓「國民爺爺」李順載（이순재）是電視劇中的熟面孔，不過近年因健康狀況不佳鮮少公開露面，今（25）日傳出他於凌晨逝世，享耆壽91歲，家屬也證實這項消息。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘

「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘

日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。

三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣

吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣

[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...

今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好

吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好

[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...

今日新聞NOWNEWS ・ 54 分鐘前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」　得知安樂死獲准感動到哭

25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」　得知安樂死獲准感動到哭

25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。

鏡報 ・ 1 天前
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰

陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰

陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰

EBC東森新聞 ・ 12 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢

山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢

體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。

FTV Sports ・ 1 天前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批　謝震武驚呆

藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批　謝震武驚呆

日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝　「天琴颱風」估將生成

今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝　「天琴颱風」估將生成

【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。

壹蘋新聞網 ・ 16 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲

老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲

一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不

健康2.0 ・ 1 天前
美烏達成「更新版和平框架」　澤倫斯基：感謝美國與川普

美烏達成「更新版和平框架」　澤倫斯基：感謝美國與川普

美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。

中天新聞網 ・ 23 小時前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」　對台影響曝光

熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」　對台影響曝光

日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。

三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
Netflix第三名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家

Netflix第三名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家

【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。

Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 17 小時前
子瑜媽「搬來整個夜市」！TWICE指定…這些小吃全上桌

子瑜媽「搬來整個夜市」！TWICE指定…這些小吃全上桌

搬來整個夜市！韓國女團TWICE睽違10年，昨（22）、今兩天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，她笑著對台下大喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了」，當然也不能錯過在地小吃，子瑜私下指定媽媽要買大腸包小腸、大腸麵線、鳳梨酥等給姐姐們吃，大獲好評。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前