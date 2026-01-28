LINE Pay結盟韓國機場鐵路AREX 開拓跨境線上服務新版圖

記者李鴻典／台北報導

續深化跨境旅遊服務，LINE Pay表示，跨境事業首度從「線下消費」延伸至「線上服務」，攜手韓國機場鐵路AREX，讓旅客可透過LINE Pay平台預訂購買AREX仁川國際機場往返首爾站直達列車車票，既可享受優惠票價，又能以習慣的LINE Pay完成交易，提供用戶真正無縫跨境旅遊消費體驗。

LINE Pay結盟韓國機場鐵路AREX，旅客透過LINE Pay平台即可預訂購買AREX車票，享有優惠價格也大幅提升旅遊便利性。（圖／品牌業者提供）

AREX連接韓國仁川國際機場與首爾市中心，是國際旅客進出首爾的關鍵交通樞紐，為觀光客與商務旅客所仰賴的重要交通工具。透過此次合作，AREX成為LINE Pay跨境事業首家線上合作夥伴，進一步拓展LINE Pay在韓國旅遊交通的使用場景。雙方也於LINE Pay平台內打造AREX專屬購票頁面，用戶可從「遊韓專區」中點選「AREX機場快線預訂」，即可購買AREX車票並以LINE Pay完成支付，享有優惠價格並大幅提升旅遊規劃的便利性。

廣告 廣告

即日起至3月1日止，只要透過LINE Pay「遊韓專區」預訂AREX車票並以LINE Pay完成付款，即可享LINE POINTS 7%回饋，使用綁定之Visa卡再享10%回饋，綁定中信LINE Pay Visa卡、中信LINE Pay JCB卡、永豐DAWAY卡享8%回饋，等同單筆最高有機會可獲得25%回饋！

為歡迎台灣用戶搭乘AREX，即日起2月底月止，AREX月台也設有LINE Pay熊大店長拍照區熱情迎接旅客，至2月1日止則設有期間限定的活動體驗區，提供旅客參與韓國傳統遊戲體驗並致贈紀念小禮。

超過220萬客戶、純網銀龍頭LINE Bank（連線商業銀行）宣布正式推出「股票抽籤」引導申購服務。透過LINE Bank App「股票抽籤」引導頁面，能輕鬆查閱「熱門抽籤股票」與個股溢價差，中籤後收到「LINE即時通知」。從「股票抽籤」選股、扣款到「中籤」，投資人將體驗前所未有的靈活與掌控度！藉由LINE Bank帳戶管理交割款金流，讓投資人減少轉倉或調度資金的麻煩，投資操作更加靈活。

LINE Bank推出「股票抽籤」引導申購服務選股、扣款到「中籤」，投資人將體驗前所未有的靈活與掌控度。（圖／品牌業者提供）

LINE Bank提醒想參加「股票抽籤」或提前規劃封關及年後紅包行情的投資人，現在是開立證券帳戶的最好時機，3月31日前透過LINE Bank綁定單一券商就送 LINE POINTS 200點，綁定三家券商最多可獲得 LINE POINTS 600點回饋。

為滿足民眾年前的購物消費需求，iPASS MONEY密集開通多家知名品牌通路，在生活零售方面，包含 Global Mall 環球購物中心、美廉社、、日藥本舖等；在流行休閒與美酒甜點上，則新增 CACO 加州椰子、犀牛盾門市、塔吉特千層蛋糕等多種生活類型選擇。配合新通路開通亦祭出多項優惠：於 Global Mall 消費累積滿 199 元即贈 50 元優惠券；於美廉社單筆消費滿 99 元則贈送40元優惠券。

農曆年前民眾購物需求增加，一卡通iPASS MONEY持續擴張支付版圖。（圖／品牌業者提供）

針對偏好網購的族群，iPASS MONEY APP 深度合作 「CashBack 返多多」 平台，提供一站式購物體驗，1 月 31 日前用戶透過 APP 進入返多多消費，可享 10% 現金回饋，首筆結帳更有機會獲得最高 30,000 元的免單回饋；於 CYBERBIZ 指定電商品牌消費累積滿 2,026 元，亦可獲贈 500 元優惠券。

除了國內採辦，針對春節有赴日旅遊計畫的用戶，iPASS MONEY持續推廣日本PayPay 跨境支付服務。民眾在日本境內的 PayPay 全通路均可直接使用 iPASS MONEY 掃碼消費，並享有免海外交易手續費的優惠，此外，在BicCamera、松本清、鶴羽藥妝、SUNDRUG等最高也有10%的優惠券可抵用，讓用戶在海外購物同樣能享受便捷且划算的支付體驗。

iPASS MONEY持續推廣日本PayPay跨境支付服務。（圖／品牌業者提供）

冬季為毛孩健康照護的重要時節，全盈+PAY攜手多家寵物通路推出消費回饋活動，2026/1/1至3/31，於寵物公園、貓狗大棧等全盈支付合作實體通路，使用全盈+PAY消費累積滿額，即有機會獲得1萬元及5,000元全盈儲值金、Marshall攜帶式藍牙喇叭、全家購物金等多項好禮。全家行動購為增進毛孩家長購買便利性，除推出貓狗必備罐頭、肉泥與零食，更有外出推車、反光寵物鞋和寵物用帳篷等多款用品。2026/01/31 (六)-02/01(日)活動期間，於全家行動購使用全盈+PAY單筆消費滿799元(含)以上，即贈18,000全家Fa點。

此外，2026/3/31前，於寵物公園、統領廣場等精選通路，使用全盈+PAY單筆消費滿1,200元(含)以上，享5%全盈儲值金回饋。另於指定電商通路，使用全盈+PAY單筆消費滿2,500元（含）以上，亦可獲得200元全盈儲值金回饋。

同樣於2026/3/31前，全盈+PAY與王道銀行、兆豐銀行攜手各推出加碼優惠。首次使用全盈+PAY連結王道銀行帳戶付款，單筆消費滿500元，即可獲得50元全盈儲值金；首次於全盈+PAY綁定兆豐銀行帳戶或信用卡（含VISA金融卡，不含政府網路採購卡），並於指定電商通路單筆消費滿1,000元（含）以上，即可回饋100元全盈儲值金，實際回饋比例依各活動條件及回饋上限計算為準。

全盈+PAY助攻毛孩經濟永續成長。（圖／品牌業者提供）

全球領先數位平台 Edenred宜睿智慧，宣布與台灣最大禮賓服務專家肯驛國際／肯驛旅遊（CanLead／CanLead Travel）啟動策略合作。雙方將肯驛國際核心的全球禮賓旅遊服務納入「即享券」生態圈，首度將高端機場接送、eSIM漫遊及貴賓室服務票券化，為企業福利、行銷禮贈及金融點數注入更具尊榮感的數位化選擇，並助力Edenred為企業客戶打造更具競爭力的福利選擇。針對 Edenred 旗下的 EdenPass 企業會員更推出一系列專屬權益加碼，力求在商務旅遊復甦之際，重新定義數位福利的新標準。

為進一步強化企業用戶體驗，本次與肯驛國際的合作，特別針對EdenPass 會員推出總價值1,520元的專屬權益包。凡於今年加入Edenred EdenPass的企業客戶會員，即可享有包含「機場接送350元優惠券」、「日本 3 日 eSIM（價值169元亦可折抵其他方案）」以及「肯驛旅遊預訂高鐵假期1,000元折抵金」等三大專屬禮遇。

Edenred與肯驛國際的合作將高品質的禮賓服務票券化並導入員工福利市場，協助企業提供更具溫度、彈性與尊榮感的福利內容。（圖／品牌業者提供）

更多三立新聞網報導

全家開賣「用撈的」日式溏心蛋！25元爆汁開吃 衝這兩家店嚐鮮

SEVENTEEN小分隊CxM高雄開唱！易遊網獨家套票這天開搶 交通、住宿打包

川普上任後第一次！台美經濟對話7共識 彰顯台灣在全球AI供應鏈重要性

歹路不要走！臺北市公布30名酒駕累犯 李顯泰拒測4次罰72萬元最多

