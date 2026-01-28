LINE Pay結盟韓國機場鐵路AREX 首度開拓跨境線上服務新版圖

▲LINE Pay結盟韓國機場鐵路AREX，旅客透過LINE Pay平台即可預訂購買AREX車票，享有優惠價格也大幅提升旅遊便利性。

LINE Pay「遊韓專區」直接購票享優惠票價

【記者 陳姿穎／台北 報導】國內行動支付龍頭LINE Pay持續深化跨境旅遊服務，跨境事業首度從「線下消費」延伸至「線上服務」，攜手韓國機場鐵路AREX，讓旅客可透過LINE Pay平台預訂購買AREX仁川國際機場往返首爾站直達列車車票，既可享受優惠票價，又能以習慣的LINE Pay完成交易，提供用戶真正無縫跨境旅遊消費體驗。

AREX連接韓國仁川國際機場與首爾市中心，是國際旅客進出首爾的關鍵交通樞紐，為觀光客與商務旅客所仰賴的重要交通工具。透過此次合作，AREX成為LINE Pay跨境事業首家線上合作夥伴，進一步拓展LINE Pay在韓國旅遊交通的使用場景。雙方也於LINE Pay平台內打造AREX專屬購票頁面，用戶可從「遊韓專區」中點選「AREX機場快線預訂」，即可購買AREX車票並以LINE Pay完成支付，享有優惠價格並大幅提升旅遊規劃的便利性。

即日起至3月1日止，只要透過LINE Pay「遊韓專區」預訂AREX車票並以LINE Pay完成付款，即可享LINE POINTS 7%回饋，使用綁定之Visa卡再享10%回饋，綁定中信LINE Pay Visa卡、中信LINE Pay JCB卡、永豐DAWAY卡享8%回饋，等同單筆最高有機會可獲得25%回饋！

為歡迎台灣用戶搭乘AREX，即日起2月底月止，AREX月台也設有LINE Pay熊大店長拍照區熱情迎接旅客，至2月1日止則設有期間限定的活動體驗區，提供旅客參與韓國傳統遊戲體驗並致贈紀念小禮，讓旅客即便在海外旅遊也能感受LINE Pay一路相伴的便利與安心。（照片記者陳姿穎翻攝）