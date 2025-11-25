LINE Pay與一卡通年底分家 好友轉帳、累積餘額能繼續用嗎？

在7月獲得金管會核准設立專營電子支付機構「連加電子支付服務 LINE Pay Money」後，行動支付業者LINE Pay 24日宣布，旗下電子支付服務LINE Pay Money將於12月3日下午3時正式上線，現行與一卡通公司合作的「iPASS MONEY」服務，則將在12月31日正式終止。

LINE Pay指出，在12月3日至31日服務轉換的過渡期間，LINE Pay用戶無法再使用iPASS MONEY帳戶註冊、儲值、交易和生活繳費等服務，但仍能登入原有iPASS MONEY帳戶，以及使用好友轉帳、提領現金、查詢餘額等功能。自明（2026）1月起，LINE Pay介面就不再提供任何iPASS MONEY的服務連結。

還能使用LINE好友轉帳功能嗎？

根據業者規劃，自2026年元旦開始，LINE Pay用戶可透過2種方式，繼續使用「LINE好友轉帳」功能。

第1種方式為開通LINE Pay Money帳戶會員後，即可在LINE App中使用「聊天室轉帳」功能，與LINE好友進行轉帳；同時可使用生活繳費、儲值、乘車碼等各項電子支付功能。等同LINE Pay錢包上原先iPASS MONEY的相關服務，未來都將被LINE Pay Money取代。

此外，一卡通也會在iPASS MONEY專屬App中，保留iPASS MONEY用戶的既有資料，並將原本LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能，全部移轉至專屬App中。因此用戶也可以透過iPASS MONEY App，使用「LINE 好友轉帳」或生活繳費、儲值、提領、付款等功能。

一卡通iPASS MONEY餘額該如何處理？

一卡通表示，用戶原先在iPASS MONEY帳戶的餘額不會有任何異動，只要登入iPASS MONEY App即可繼續使用。

不過若用戶不打算下載使用iPASS MONEY App服務，也可先將餘額使用完畢，或提領至其他銀行帳戶。

LINE POINTS還能繼續累積嗎？

LINE Pay指出，若用戶選擇使用LINE Pay Money，仍可繼續累積與使用LINE POINTS點數，並參與LINE Pay優惠券與各項活動。

至於一卡通iPASS MONEY App則因並未與LINE POINTS合作，未來使用iPASS MONEY服務時，將無法再獲得LINE POINTS回饋點數，而是可透過生活繳費、乘車碼、一卡通記名卡大眾運輸交通搭乘（含TPASS月票0元交易）、萊爾富綠色商品消費等方式，累積「一卡通綠點回饋」，並可以1點折抵1元比率，「事後折抵」之前的交易金額。

LINE Pay Money怎麼開通？

用戶在12月3日LINE Pay Money服務開啟前，須將LINE與LINE Pay的App更新至最新版本，並在LINE Pay Money上線後，備妥身分驗證資料、完成金融驗證，即可開通。

開通LINE Pay Money後，已綁定LINE Pay的用戶信用卡資訊將無縫移轉，無需重新綁定，即可在全台LINE Pay支付據點，以信用卡繼續使用相關服務。

