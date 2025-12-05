LINE Pay與iPASS MONEY「分家」網瘋傳要快領錢 他揭真相

LINE Pay與一卡通公司合作終止，引發社群上出現大量「快把錢領出來」的警告訊息。（示意圖／Line Pay 官網）





LINE Pay與一卡通公司合作終止，引發社群上出現大量「快把錢領出來」的警告訊息，不少民眾誤以為iPASS MONEY即將下架或消失。對此，一卡通與LINE Pay均已澄清，使用者帳戶內的餘額依舊安全，只是錢包未來將分別在不同App中管理。

近日有網友在Threads發文表示，iPASS MONEY只是與LINE Pay服務拆分，並非整個系統關閉，但卻看到不少人緊張轉帳或匆忙提款，讓他相當不解。

貼文一出，底下網友紛紛留言表示「不想再載一個App」、「我只是不想用一卡通」、「錢放著不能轉好友就沒必要留著」，反映出許多用戶對多重支付工具的抗拒與不便感。

實際上，LINE Pay取得電子支付執照後推出「LINE Pay Money」，未來的錢包功能都會整合到該服務上；原本屬於iPASS MONEY的餘額則會留在iPASS MONEY帳戶中，不會自動移轉。一卡通公司也在官網強調，原本於LINE Pay中使用的iPASS MONEY服務，將於2026年1月1日起完整整合至「一卡通 iPASS MONEY」App，不會對既有用戶的帳戶餘額造成影響。

對於不想額外下載App的用戶，若想乾脆把餘額清空，需記得在今年12月31日前將LINE Pay錢包中的金額轉回銀行帳戶。部分銀行帳戶轉出免手續費，包括聯邦銀行、LINE Bank、台銀、合庫、兆豐、農金庫、O-Bank、台中企銀、瑞興、遠銀、元大與凱基等。

此外，有資深使用者分享，日本支付工具PayPay同時支援iPASS MONEY，因此若未提領餘額，仍可直接在日本消費使用。也有網友回應，實測在日本刷PayPay會立即收到扣款通知，相當便利。除了iPASS MONEY，PayPay也支援街口支付、全支付與玉山Wallet等服務，但若以回饋率來看，目前綁定iPASS MONEY屬於較低的一款。

