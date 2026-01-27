LINE Pay載具刷整年沒中過！ 他做錯一步驟錯愕：我是呆瓜

近期發票獎號公布，可以說是幾家歡樂幾家愁，不過一名網友前天（25日）就發文分享，自己刷了一整年的LINE Pay，直到最近才發現「從未中獎」的實際原因，直言：「我就是那個呆瓜。」

LINE Pay。（示意圖／LINE Pay官網）

一名網友近日在Threads上分享，自己將LINE Pay綁定載具之後，已經刷了一整年，不過直到上周末才發現，原來自己手動輸入的載具號碼是錯的，和正確的差了一碼，這令他無奈地說道：「難怪我這一年都沒有中過獎，請大家好好檢查一下，因為LINE Pay完全沒防呆 而我就是那個呆瓜。」

值得一提的是，LINE官方曾經教學，如果想要設定LINE Pay的電子發票手機條碼載具，要先去財政部的電子發票整合服務平台申請屬於自己的手機條碼載具，申請完畢後前往LINE Pay頁面輸入。

官方特別提醒，千萬不要使用手機自動填入的功能，避免使用手機的自動填入功能，以免造成資料錯誤或無法儲存。

另外也有網友建議，在得到這組自己的載具條碼後，可以透過複製的方式將那串數字複製貼上，也能避免像原PO那樣填寫錯誤。

