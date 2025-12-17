LINE Pay進軍電支 年底挑戰200萬戶

行動支付龍頭LINE Pay揮軍電支，旗下LINE Pay money上線2周已突破170萬戶。LINE Pay董事長丁雄注17日表示，年底前將挑戰200萬戶，並朝700萬戶目標挺進，然對於一卡通近期大打混淆戰術，他坦承確實造成用戶困擾，會持續與用戶溝通，並想辦法消除這種混淆。

LINE Pay首場「LINE Pay Vision Day」昨日登場，揭示下一步發展策略與服務藍圖，除以「內容平台策略」重新定義海外支付事業，也會順應時代趨勢導入AI，並推出全新的LINE Pay Ads互動式廣告平台，將廣告升級成「提供樂趣與獎勵」的體驗，帶來真正客流。

由於LINE Pay明年將與一卡通分家，為防用戶大量出走，一卡通近期不只在LINE裡大打廣告，強調仍可轉帳給LINE好友，版位還比LINE Pay money更大，讓不少用戶疑惑「不是說要分家了嗎？怎麼還在？」甚至被導向一卡通註冊頁面而不自知，混淆戰術相當成功。

對於一卡通出招，丁雄注不願正面批評，僅淡淡回應不管一卡通做什麼，LINE Pay該做的事都不會變，坦承此舉確實讓LINE Pay money用戶混淆，現階段也沒有馬上改善混淆的作法，不過這不是LINE Pay造成的，仍會想辦法盡力與用戶溝通，直到混淆消失。

至於用戶目標，連加電支（LINE Pay money）總經理張修齊表示，內部沒有預設要達多少用戶，但年底200萬應不是問題，幾家大型電支的用戶數大概都在700萬，LINE Pay money也會以這個數字為目標，畢竟註冊電支有較嚴格的身分認證，必須尊重用戶意願。

張修齊也透露，LINE Pay Money「非常想進北捷」，也已參與招標，會加入北捷及雙北公車的服務，但因LINE Pay Money成立的時間比較晚，現階段還在做系統整合，並配合北市府的上線時程，態度是同業有的，LINE Pay Money也都要有，不會缺席交通領域。