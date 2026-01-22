LINE Pay遊韓享優惠 仁川機場入境領大禮包最高35%優惠

▲ 圖 / LINE Pay

台北市 / 林彥廷 綜合報導

國內行動支付龍頭 LINE Pay 與韓國觀光公社合作，於仁川機場 HiKR station 打造 LINE Pay 專區，LINE Pay 用戶入境韓國就可領取優惠大禮包，享人氣品牌最高 35% 優惠折扣。活動期間內於韓國境內指定品牌使用 LINE Pay 消費滿額，出境時還可兌換限量的韓國歷史文創小物，把韓國文化與旅遊回憶一起帶回家。

LINE Pay 表示，用戶即日起至 2/28 前，於仁川機場第一航廈地下一樓的 HiKR station LINE Pay 專區出示 LINE Pay 主頁畫面，並在活動專區拍下認證照後，上傳 Instagram 並標記 LINE Pay 台灣官方帳號與 HiKR 官方帳號，即可獲得內含優惠券的實體手冊一本，網羅購物聖地包含新羅免稅店、樂天免稅店、樂天百貨、樂天超市、Doota Mall，連鎖餐飲集團 OURHOME，美妝品牌 INNISFREE，人氣樂園樂天世界和愛寶樂園，以及文創商店 LINE FRIENDS SQUARE 和仁川機場鐵路 AREX 等 11 家韓國旅遊必訪的人氣通路。活動期間內可享有免稅店及百貨、連鎖超市最高韓幣 50,000 元優惠、餐飲消費最高 7 折、知名樂園門票最高 35% 折扣及其他品牌消費減免韓幣 1,000~5,000 元不等的多項優惠。

LINE Pay 提到，用戶於活動期間在上述合作品牌消費，就能在出境前於仁川機場 HiKR station 憑 LINE Pay 交易紀錄和手機號碼，兌換超人氣韓國國立中央博物館文創商品（MU:DS）。

LINE Pay 指出，只要於前述 11 處合作品牌使用 LINE Pay 付款韓幣 1 元，就能獲得實用的文具小禮；單筆滿韓幣 15 萬元，可選擇文具或時尚配飾；單筆滿韓幣 30 萬元，則有機會獲得最具代表韓國文化特色的周邊商品。每個文創好禮上都有象徵著韓國歷史文物的圖騰，不僅是文化資產的轉譯也是韓國旅遊最獨特的記憶，兌換方式採先到先得、隨機贈送，獎項類別多達 13 種，總獎項限量 2,000 份，贈完即止。

