LINE Pay重大改革！年底與一卡通分手衝擊用戶 5大更新一次看
財經中心／王文承報導
LINE是民眾生活中不可或缺的通訊工具，其轉帳功能也即將迎來重大更新。LINE Pay傳出將公布自家電子支付錢包「LINE Pay Money」的正式上線時間。過去，LINE與一卡通合作，使用iPASS MONEY來協助用戶在聊天室內進行轉帳，但雙方已確定年底將結束合作，而LINE Pay也已取得金融監理許可，正式加入電子支付行列。對此，LINE Pay臉書粉專「用什麼 Pay」列出了5大更動重點，提醒用戶提前留意。
1. iPASS MONEY將退出LINE APP
過去在LINE內使用的儲值及好友轉帳功能，其實是由一卡通iPASS MONEY提供服務。但LINE Pay即將與一卡通停止合作。
一卡通已公告，今年底iPASS MONEY將正式從LINE中移除服務。明年起，若用戶想使用iPASS MONEY錢包內的餘額，需下載iPASS MONEY專屬APP，並可將餘額提領至銀行帳戶或在支援iPASS MONEY的商店消費。
2. LINE Pay電支帳戶新名稱為「LINE Pay Money」
LINE Pay即將推出自家電子支付服務，將原先與iPASS MONEY合作的功能全面轉由LINE Pay自行經營，包括開通電子支付帳戶、儲值、消費、轉帳、繳費及乘車碼等。
這個新的電子支付帳戶名稱定為「LINE Pay Money」，對部分老用戶來說可能熟悉，因為早期LINE Pay曾以此名稱稱呼與一卡通合作的帳戶，後來才改名為iPASS MONEY，如今名稱重新回歸。
3. LINE轉帳功能仍可使用
LINE聊天室直接轉帳功能仍可繼續使用。未來，轉帳將從用戶自己的LINE Pay Money帳戶轉至對方的LINE Pay Money帳戶，不再經由iPASS MONEY。功能不中斷，但用戶可期待LINE Pay自行接手後帶來更多便利或新亮點。
4. 需重新實名制開通LINE Pay Money
LINE Pay向金管會申請並取得營業許可，可以合法提供電子支付服務。用戶若要繼續使用LINE轉帳功能，需重新提供身分資料開通LINE Pay Money帳戶，類似於開通街口支付、全支付或iPASS MONEY帳戶的實名制流程，包括手機、身分證及信用卡或銀行帳戶驗證。
5. 開通LINE Pay Money可獲LINE POINT點數
大約在10月初，LINE Pay在測試系統時，有網友發現APP出現電子支付上線活動頁面。活動內容「好康三重送」中，第一個任務為開通LINE Pay Money帳戶，即可抽取LINE POINT點數，最高可得88點。雖然活動頁面已下架，但顯示活動內容真實性高。
更多三立新聞網報導
老外定居台灣超痛苦！他曝4大生活難熬原因 一票人調侃：歐美天龍人
週休三日有希望？！勞動部長洪申翰這樣說
香港生來台北驚覺「生活壓力大」：薪水4、5萬撐不住 一票人揭背後真相
洪申翰坦言是外送重用使用者 勞動部長揭1關鍵外送平台無漲價理由
其他人也在看
「台中垃圾清運大車隊」APP全新改版 查詢更便利！
「台中垃圾清運大車隊」APP上線以來，已成為市民日常掌握清運資訊的重要工具，截至114年10月用戶下載已突破56萬次，服務範圍涵蓋台中市29個行政區、300多條清運路線及2萬多個清運點。為進一步提升用戶體驗、滿足使用需求，台中市政府今(24)日完成APP改版，並新增車輛「動態清運查詢」及「清運定點查詢」等多項便利功能，讓清運資訊更即時、更貼近市民需求。（如圖）環保局說，此次APP全新改版，改版著重「介面簡潔」與「操作流暢」，保留使用者熟悉的操作邏輯，降低重新學習負擔。讓市民查詢垃圾清運資訊更加即時、便利。其中「動態清運查詢」功能如同公車預計到站資訊，市民可針對指定清運路線及車輛，即時查詢清運進度與到站點位，有別於傳統單一站點資訊，整條路線的點位與車輛動態均可即時顯示，並依 ...台灣新生報 ・ 51 分鐘前
垃圾車來了多語言版APP上線
記者楊耀華∕基隆報導 為提升外籍居民使用垃圾清運資訊服務的便利性，基隆…中華日報 ・ 19 小時前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 7 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 4 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 2 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 22 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 7 小時前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 7 小時前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 4 小時前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 18 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
記憶體4檔還在扛！華邦電「爆18.8 萬張」領軍反殺 旺宏火力全開卻輸「這檔玻纖布」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高觸及26,764.13點，截至中午11時50分，仍呈現勁揚走勢，加權指數來到26,579....FTNN新聞網 ・ 2 小時前