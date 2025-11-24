LINE Pay重大改革！年底與一卡通分手衝擊用戶 5大更新一次看

財經中心／王文承報導

LINE Pay 指定星級飯店、人氣美食最高抽999點；618電商平台滿額贈300點。（圖／品牌業者提供）

LINE是民眾生活中不可或缺的通訊工具，其轉帳功能也即將迎來重大更新。LINE Pay傳出將公布自家電子支付錢包「LINE Pay Money」的正式上線時間。過去，LINE與一卡通合作，使用iPASS MONEY來協助用戶在聊天室內進行轉帳，但雙方已確定年底將結束合作，而LINE Pay也已取得金融監理許可，正式加入電子支付行列。對此，LINE Pay臉書粉專「用什麼 Pay」列出了5大更動重點，提醒用戶提前留意。

1. iPASS MONEY將退出LINE APP



過去在LINE內使用的儲值及好友轉帳功能，其實是由一卡通iPASS MONEY提供服務。但LINE Pay即將與一卡通停止合作。

一卡通已公告，今年底iPASS MONEY將正式從LINE中移除服務。明年起，若用戶想使用iPASS MONEY錢包內的餘額，需下載iPASS MONEY專屬APP，並可將餘額提領至銀行帳戶或在支援iPASS MONEY的商店消費。

2. LINE Pay電支帳戶新名稱為「LINE Pay Money」



LINE Pay即將推出自家電子支付服務，將原先與iPASS MONEY合作的功能全面轉由LINE Pay自行經營，包括開通電子支付帳戶、儲值、消費、轉帳、繳費及乘車碼等。

這個新的電子支付帳戶名稱定為「LINE Pay Money」，對部分老用戶來說可能熟悉，因為早期LINE Pay曾以此名稱稱呼與一卡通合作的帳戶，後來才改名為iPASS MONEY，如今名稱重新回歸。

3. LINE轉帳功能仍可使用



LINE聊天室直接轉帳功能仍可繼續使用。未來，轉帳將從用戶自己的LINE Pay Money帳戶轉至對方的LINE Pay Money帳戶，不再經由iPASS MONEY。功能不中斷，但用戶可期待LINE Pay自行接手後帶來更多便利或新亮點。

4. 需重新實名制開通LINE Pay Money



LINE Pay向金管會申請並取得營業許可，可以合法提供電子支付服務。用戶若要繼續使用LINE轉帳功能，需重新提供身分資料開通LINE Pay Money帳戶，類似於開通街口支付、全支付或iPASS MONEY帳戶的實名制流程，包括手機、身分證及信用卡或銀行帳戶驗證。

5. 開通LINE Pay Money可獲LINE POINT點數



大約在10月初，LINE Pay在測試系統時，有網友發現APP出現電子支付上線活動頁面。活動內容「好康三重送」中，第一個任務為開通LINE Pay Money帳戶，即可抽取LINE POINT點數，最高可得88點。雖然活動頁面已下架，但顯示活動內容真實性高。

