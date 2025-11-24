Line Pay、一卡通分家倒數 LINE Pay Money上線轉換僅3步驟

3步驟快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員，繼續使用各項電子支付功能。

LINE Pay Money將於12月3日起提供電子支付服務，LINE Pay與一卡通公司合作也將在2025年12月31日正式終止，於12月3日至12月31日期間，用戶於LINE Pay登入iPASS MONEY帳戶後，仍可使用查詢餘額、提領、好友轉帳、瀏覽帳戶紀錄功能，只是不再提供iPASS MONEY帳戶註冊、儲值、交易、生活繳費等服務。

2026年1月1日起，LINE Pay介面將不再提供iPASS MONEY服務連結。另方面，LINE Pay今（24）日宣布子公司連加電子支付服務「LINE Pay Money」將於12月3日正式上線，用戶只需將App更新至最新版本，服務上線日就可開通成為「LINE Pay Money」電子支付會員。

LINE Pay Money已綁定LINE Pay本人信用卡資訊將無縫移轉至電支服務中，可繼續以信用卡於全台超過65萬處的LINE Pay支付據點使用。

3步驟快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員，繼續使用各項電子支付功能，包含：1.好友轉帳：可透過LINE好友、LINE聊天室即時轉帳、紅包發送。2.儲值與生活繳費：連結銀行帳戶進行儲值與消費；透過LINE Pay Money帳戶繳交水電、瓦斯、停車等生活費用。3.交通服務：使用乘車碼搭乘捷運等交通工具。

同時，LINE Pay Money也全面整合LINE Pay生態圈優勢，提供完整支付體驗，包含：1.支援LINE POINTS點數；2.優惠券與各項行銷活動；3.信用卡無縫移轉：用戶開通為LINE Pay Money帳戶會員後，已綁定LINE Pay的本人信用卡資訊將無縫移轉至電支服務中，無需再重新綁定，即可繼續以信用卡於全台超過65萬處的LINE Pay支付據點使用。

