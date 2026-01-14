LINE Pay「天天得點」新增LOPIA、7-ELEVEN 每周領優惠券500

LINE Pay持續擴大優惠場景，第一季天天LINE Pay依據用戶消費喜好新增便利商店與日系超市，並規劃8大人氣主題每週可領最高500元優惠券。同步針對全台指定中小型店家推出「生活族」、「家庭族」、「享樂族」最高LINE POINTS 10%回饋方案，消費滿額可獲得點數回饋及優惠券。

兩大優惠主題涵蓋全台連鎖通路及在地商店，讓用戶吃喝玩樂、日常採買都能享有各種好康。

全新一季「天天 LINE Pay」，包含「天天得點」、「週週領券」及「月月送券」三大優惠活動，全面貼近用戶高頻且多元的日常消費需求，讓用戶天天都能累積回饋。

廣告 廣告

1月起至3月31日，「天天得點」擴大合作通路版圖，新增國人最熟悉的7-ELEVEN與日系高人氣超市LOPIA。用戶每週一於7-ELEVEN使用LINE Pay消費，綁定指定銀行信用卡或LINE Pay Money帳戶餘額付款，單筆滿200元即可享有 LINE POINTS 10點回饋。

每週六、日至LOPIA使用LINE Pay付款，單筆滿600元即可享有5%點數回饋；人氣連鎖通路家樂福、寶雅、IKEA，指定日消費滿額也能享最高8%點數回饋。

涵蓋全台連鎖品牌、知名百貨賣場、地方特色商店的「週週領券」，本季推出「早餐咖啡」、「品牌餐廳」、「生活用品」、「休閒娛樂」、「百貨購物」、「人氣Outlet」、「寵物生活」、

「風格選品」8大主題，每週可領取最高500元優惠券，各主題可分別享4％～8％不等的折扣。

LINE Pay為回應用戶期待，本季寵物周邊優惠設為獨立主題「寵物生活」，讓毛孩飼主更直覺地掌握專屬優惠，也讓寵物消費的優惠券能夠與其他生活場域的優惠券分開使用，打造更多元和彈性的回饋。

另全新推出的線上購物「風格選品」主題，則是呼應用戶對生活品味與個人特色穿搭日益重視的消費趨勢，擴大納入選品選物店、居家生活和家飾用品等人氣官網，讓優惠涵蓋生活美學與風格消費。

LINE Pay也持續推出全台商圈及夜市專屬優惠。用戶於全台23個在地商圈或21個指定夜市的合作店家，使用LINE Pay消費即可分別各獲得5張10元及5元的優惠券，下次商圈消費滿100元及夜市消費滿50元即可使用，指定商圈消費不限金額再加碼贈送購好券精選商店40元優惠券1張，讓用戶在購好券平台購買餐券或服務兌換券時，還能再享折扣優惠。

LINE Pay中小型店家專案則首度依據不同消費型態，鎖定「生活族」、「家庭族」、「享樂族」三大族群的日常消費情境與店家類型，量身打造三大回饋方案。

用戶於指定的日常餐飲、街邊小吃、甜食冰品等店家消費，單筆滿500元即可獲得LINE POINTS 10點回饋。而早晚市、地方藥局、輔具店、營養補給品等菜籃族、家庭主婦經常消費的據點，單筆消費滿300元即贈5點回饋。

著重生活品質或想品嚐必比登美食料理的用戶，在指定餐廳、早午餐和咖啡館單筆消費滿900元，可享30點回饋。三大主題不限金額消費，還可獲得2張可跨主題使用的20元優惠券，滿200元即可折抵，等同最高10%優惠。

更多品觀點報導

王道銀推O! Range卡！四大通路及行動支付優惠 新戶最高回饋12.8%

LINE Pay Money會員數破2百萬 7-ELEVEN開放支援餘額付款

