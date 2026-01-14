LINE Pay「天天得點」新增LOPIA、7-ELEVEN 每周領優惠券500
LINE Pay持續擴大優惠場景，第一季天天LINE Pay依據用戶消費喜好新增便利商店與日系超市，並規劃8大人氣主題每週可領最高500元優惠券。同步針對全台指定中小型店家推出「生活族」、「家庭族」、「享樂族」最高LINE POINTS 10%回饋方案，消費滿額可獲得點數回饋及優惠券。
兩大優惠主題涵蓋全台連鎖通路及在地商店，讓用戶吃喝玩樂、日常採買都能享有各種好康。
全新一季「天天 LINE Pay」，包含「天天得點」、「週週領券」及「月月送券」三大優惠活動，全面貼近用戶高頻且多元的日常消費需求，讓用戶天天都能累積回饋。
1月起至3月31日，「天天得點」擴大合作通路版圖，新增國人最熟悉的7-ELEVEN與日系高人氣超市LOPIA。用戶每週一於7-ELEVEN使用LINE Pay消費，綁定指定銀行信用卡或LINE Pay Money帳戶餘額付款，單筆滿200元即可享有 LINE POINTS 10點回饋。
每週六、日至LOPIA使用LINE Pay付款，單筆滿600元即可享有5%點數回饋；人氣連鎖通路家樂福、寶雅、IKEA，指定日消費滿額也能享最高8%點數回饋。
涵蓋全台連鎖品牌、知名百貨賣場、地方特色商店的「週週領券」，本季推出「早餐咖啡」、「品牌餐廳」、「生活用品」、「休閒娛樂」、「百貨購物」、「人氣Outlet」、「寵物生活」、
「風格選品」8大主題，每週可領取最高500元優惠券，各主題可分別享4％～8％不等的折扣。
LINE Pay為回應用戶期待，本季寵物周邊優惠設為獨立主題「寵物生活」，讓毛孩飼主更直覺地掌握專屬優惠，也讓寵物消費的優惠券能夠與其他生活場域的優惠券分開使用，打造更多元和彈性的回饋。
另全新推出的線上購物「風格選品」主題，則是呼應用戶對生活品味與個人特色穿搭日益重視的消費趨勢，擴大納入選品選物店、居家生活和家飾用品等人氣官網，讓優惠涵蓋生活美學與風格消費。
LINE Pay也持續推出全台商圈及夜市專屬優惠。用戶於全台23個在地商圈或21個指定夜市的合作店家，使用LINE Pay消費即可分別各獲得5張10元及5元的優惠券，下次商圈消費滿100元及夜市消費滿50元即可使用，指定商圈消費不限金額再加碼贈送購好券精選商店40元優惠券1張，讓用戶在購好券平台購買餐券或服務兌換券時，還能再享折扣優惠。
LINE Pay中小型店家專案則首度依據不同消費型態，鎖定「生活族」、「家庭族」、「享樂族」三大族群的日常消費情境與店家類型，量身打造三大回饋方案。
用戶於指定的日常餐飲、街邊小吃、甜食冰品等店家消費，單筆滿500元即可獲得LINE POINTS 10點回饋。而早晚市、地方藥局、輔具店、營養補給品等菜籃族、家庭主婦經常消費的據點，單筆消費滿300元即贈5點回饋。
著重生活品質或想品嚐必比登美食料理的用戶，在指定餐廳、早午餐和咖啡館單筆消費滿900元，可享30點回饋。三大主題不限金額消費，還可獲得2張可跨主題使用的20元優惠券，滿200元即可折抵，等同最高10%優惠。
更多品觀點報導
王道銀推O! Range卡！四大通路及行動支付優惠 新戶最高回饋12.8%
LINE Pay Money會員數破2百萬 7-ELEVEN開放支援餘額付款
其他人也在看
2026馬年過年禮盒推薦：星巴克蛋捲65折、老協珍加碼送「Hello Kitty行李箱」、野生烏魚子限時88折、喜憨兒禮盒做公益...早鳥優惠最低36折！
2026馬年最受矚目的過年禮盒清單，「揪愛Mei」一次整理給你！從大品牌平價點心、顏值派的夢幻包裝，到結合公益理念的暖心之選、健康系的保健補給，各類話題夯品通通到齊，加上不少禮盒現在享早鳥優惠，快跟著這篇動動手指一鍵買齊，讓你省心省力聰明買。Yahoo夯好物 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
2026馬年紅色系行李箱X限時優惠：American Tourister限時下殺44折起、DESENO胖胖箱最高省8千...行李箱／前開式行李箱／客製化行李箱推薦
寒假即將到來，農曆春節出遊機會也多，旅行起手式就是準備好一咖時髦又實用的行李箱，陪你跑遍世界各地。經常旅行的小編，不只為大家開箱現在最流行的「前開行李箱/上掀式行李箱」，同時也整理了多款春節超應景的紅色系行李箱，還有最低下探4折起的超值優惠，千萬別錯過！Yahoo精選購 ・ 18 小時前 ・ 13
星巴克年節禮盒有20多款！85℃賣紀念酒 CAMA CAFÉ首次推咖啡箱
各大咖啡品牌搶攻金馬年送禮商機！星巴克推出20多款常溫蛋糕/蛋捲/餅乾/巧克力/堅果/米果/肉乾/咖啡等禮盒，還有10張一本星巴克飲料券可選擇，再送金馬年紅包袋；85℃推出9款年節禮盒，首推「肉鬆麻糬酥餅禮盒」經典好吃，另有一路發長條蛋糕、媽祖酒廠建廠70周年紀念酒可選擇；CAMA CAFÉ「御節咖啡重箱」春節禮盒，三層禮盒各有獨特風味的咖啡包。(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
威力彩頭獎飆4.8億！3生肖好運爆發 有望一夜翻身
威力彩今（12）日晚間開獎，頭獎上看4.8億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖龍、馬、豬的人在這段期間可說是好運爆棚，事業、財富雙豐收，財富累積迅速，甚至可能一夜翻身。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
每月14號的浪漫～2/14情人節禮物推薦：CASETiFY動物方城市2手機殼、村上隆配件盲盒、情侶客製似顏繪｜揪愛Mei推好物
今年情人節強碰農曆年假，想要送禮得提前好好規劃，但是你知道一年當中除了2/14西洋情人節、3/14白色情人節和農曆7/7七夕以外，據說愛過節的韓國人，一年可是有12個情人節呢！無論是熱愛營造節日儀式感，或喜歡獨一無二客製化商品，又或是講究實用派的人，都能在此篇找到適合你的情人節的禮物，以下是「揪愛Mei」精心挑選出的熱銷情人節禮物清單，快來為心愛的另一半挑份禮物吧！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前 ・ 發表留言
瞄準內科大直聚落 以日式職人精神搶攻高端市場，日本第一連鎖鍍膜品牌KeePer台北市首店重磅開幕！全台門市感恩回饋會員點數好禮送
日本第一連鎖鍍膜品牌KeePer繼2025年陸續開設台中北屯店、高雄亞灣店、新北林口店等多家門市，202年進軍台北市打造內湖旗艦店！全新旗艦門市不僅象徵著捷博 (7831) 展店的階段性成果、完成六都版圖佈局，更是標誌品牌於日本創立滿40周年，日本總部KeePer技研社長賀來聡介更是特地來台見證。開幕記者會上董事長彭仕邦除了對於這一年來籌畫展店的同仁表達感謝之意，更宣布推出兩大全新產業創新「電子工單系統」、「會員制度」，將科技導入店鋪施作流程，使顧客消費體驗更加順暢，同時透過會員數據累積，精準掌握台灣各地區消費者趨勢，引領汽車美容邁向下一階段的產業再升級！歡慶台北內湖旗艦店全新重磅開幕，現在綁定LINE官方帳號完成註冊即贈100點會員點數；全台門市鍍膜消費最高享點數5% 回饋、洗車及其他服務享點數1%回饋，內湖旗艦店額外加碼點數雙倍送！歲末年終之際，不妨帶著愛車來KeePer享受純正日本職人精神的汽車美容服務。 KeePer瞄準內科高端消費潛力 北市首店打造旗艦寬敞空間 標誌品牌40周年海外市場新里程 內湖科技園區新商辦大樓林立吸引諸多企業總部進駐，伴隨科技產業聚落形成的高端消費市場，Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
日本第一連鎖鍍膜品牌KeePer台北市首店重磅開幕！
Written by: 楊欣儒 Yang Hsin-Ju瞄準內科大直聚落 以日式職人精神搶攻高端市場 樹立旗艦新指標，電子工單、會員制度導入大數據 精準掌握消費趨勢 引領產業再升級，金馬新年汽車美容需求熱！全台門市感恩回饋會員點數好禮送。CarStuff 人車事 ・ 1 天前 ・ 發表留言
三星利用Galaxy AI協助判斷家中貓、狗身體狀況，透過手機拍攝即可判斷
三星在此次CES 2026期間展示採用其的Family Care功能，透過支援Galaxy AI技術的三星手機，拍攝家中貓、狗的眼睛，或是牙齒狀況，即可快速判斷這些同樣是家中成員的寵物健康是否有異樣。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發表留言
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 116
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 196
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 50
襪子到底要不要翻面洗？專家給答案 網驚：難怪洗完都還有味道
洗襪子時，你是「翻面洗派」還是「直接丟洗衣機派」？不少家庭成員各有習慣，也常為了洗法爭論不休。清潔與洗衣顧問おかみ指出，其實襪子的最佳洗法沒有絕對答案，而是要「依照髒污類型來決定」。 襪子內外 髒的其實不一樣 襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，外側則容易附著灰塵、砂土與污漬。若將襪子翻面清洗，能更有效清除與皮膚直接接觸的油脂與汗垢；但如果外側沾滿泥沙，翻面反而可能洗不乾淨。おかみ指出，不同家庭成員若洗法不一致，久了就會出現異味或黑垢累積的差異。關鍵在「看髒在哪」： •內側油脂多→建議翻面洗•外側泥沙重→建議正面洗 也就是說，並非只能選一種方式，而是要依照實際汙染狀況調整。即使襪子標榜抗菌加工，只要污垢殘留，細菌仍可能滋生。建議定期搭配漂白劑使用，減少異味與黑斑形成。 翻面洗還有這個好處 翻面清洗能降低摩擦，保護印花與刺繡，對於卡通襪、童襪或特殊設計襪特別有幫助。但厚襪翻面洗後較不易乾，おかみ提醒： •脫水時間可稍微拉長•晾曬前記得翻回正面•整理襪型可避免鬆垂變形 保持清潔的「3步驟習慣」 1、脫下後立刻翻面（避免濕氣悶住）2、放入洗衣袋減少磨損3、晾曬前翻回正面（防止乾燥不均） 養成這常春月刊 ・ 1 天前 ・ 30
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了
美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 38
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
柯文哲認「但書護航」陳昭姿！謝震武傻眼40字開嗆 2萬人朝聖讚爆
民眾黨近來因「兩年條款」爆發黨內風暴，立委陳昭姿表示將在《人工生殖法》修法通過後才交棒，柯文哲也表示這是陳昭姿的「畢生心願」。對此，政論主持人謝震武提出一句話質疑，引起政治粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」叫好直呼：「不愧是律師，一下子就突破盲點了」！三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 224
談民進黨台南初選！沈政男斷言這人出線「示警藍白最大問題」：這沒辦法
面對即將到來的2026大選，民進黨高雄經過激戰後，預計將由民調最高的立委賴瑞隆出戰，而作為總統賴清德的本命區，台南初選戰況也受到高度關注；精神科醫師沈政男斷言，最終綠營會是立委陳亭妃出線，且最終會贏過國民黨立委謝龍介，「這沒辦法」。沈政男透過臉書直言，即便高雄初選由賴瑞隆勝出，仍不該認為民進黨就在台南會讓賴清德屬意的人出線，既然說要進行民調，就一定是讓據最高......風傳媒 ・ 38 分鐘前 ・ 6
說好的回暖呢？大陸冷氣團減弱還是冷、又飄雨 氣象署細說明
今（12）日大陸冷氣團減弱，氣象署原預估，今天各地氣溫將回升，但不少民眾今發現，北市上午竟飄雨，未如氣象署預報的「回溫、轉暖」。對此，氣象署表示，此因昨(11日)原本預估，12日雲量不多，「未料12日雲量較多，再加上飄雨，予人低溫的感覺。事實上，今天北部溫度提高1、2度。」而南部回溫現象則較不明顯。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 2
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 124