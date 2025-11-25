LINE Pay×街口合作退場 Money電支12/3接棒上線

【記者趙筱文／台北報導】LINE Pay與一卡通公司的合作將在2月31日正式畫下句點，LINE Pay宣布推出全新電子支付服務「LINE Pay Money」，並將於12月3日正式上線。現有用戶只要更新App與完成身分驗證，就能升級為LINE Pay Money帳戶會員，原有的儲值、轉帳、繳費與乘車碼功能也會全面移轉到新系統。

LINE Pay表示，新的LINE Pay Money將成為旗下核心電子支付服務，用戶升級後仍可使用熟悉的功能，包括透過LINE好友轉帳、發紅包、連結銀行帳戶儲值、支付生活費用，或使用乘車碼搭乘捷運與公車。官方強調，既有功能不會中斷，升級後的操作路徑反而更順暢。

新帳戶同時支援LINE POINTS累積與折抵、沿用原本綁定的本人信用卡資訊，用戶不需重新綁卡即可在全台超過65萬個LINE Pay據點消費。此外，所有LINE Pay生態圈中的優惠券、天天LINE Pay、幸運轉轉樂與任務牆活動也會無縫整合到LINE Pay Money中。

為了配合新服務上線，LINE Pay介面同步進行大幅更新。新版首頁整合更多常用功能，包括交易紀錄、生活繳費、好康地圖與金融服務，並新增可自訂的「我的選單」欄位，讓用戶依自身習慣將常用項目放在最前排。付款入口也進行調整，讓整體操作更直覺。

服務轉換期間，用戶需在12月3日前將LINE App更新至15.18.1版（含）以上，並將LINE Pay App更新至4.9.0版（含）以上，才能順利開通LINE Pay Money。若未升級，原本的儲值、轉帳、生活繳費等電支功能將無法繼續使用，但信用卡付款仍可保留。

LINE Pay指出，12月3日至12月31日期間，用戶仍能登入iPASS MONEY查詢餘額、提領、好友轉帳與瀏覽紀錄，但不再支援註冊、儲值、交易或生活繳費。自2026年1月1日起，LINE Pay介面也將不再提供iPASS MONEY入口，建議用戶盡早完成轉換。

LINE Pay Money 將於12月3日下午3點正式開啟服務，LINE Pay用戶只要簡單三步驟，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員。LINE Pay提供

LINE Pay Money帳戶會員將享有一站儲值、轉帳、繳費、乘車、支付等服務。LINE Pay

