Line Pay「這操作」年底將截止！內行人曝13間銀行免手續費：快把錢轉走

生活中心／李紹宏報導

有使用LINE Pay付款、收款或繳費的民眾，記得在今年年底前把「LINE錢包裡的錢」轉出來，因為LINE Pay 和 iPASS MONEY將在2025年12月31日結束合作！

LINE Pay 推出自家「LINE Pay Money」，合作10年的 iPASS MONEY 將於年底終止。（圖／翻攝自LINE Pay網站）

熱心網友在Threads上指出， 之前LINE Pay 內的「儲值、提領、好友轉帳」等錢包核心功能，一直是由一卡通的 iPASS MONEY 提供技術與帳務系統。不過未來，這些錢包功能將會逐步移轉至 LINE Pay Money。

原PO表示，用戶需特別留意，目前錢包內的既有餘額「並不會自動轉入」LINE Pay Money，而是會維持在原有的 iPASS MONEY 系統中。

因此，針對不打算另行下載「一卡通 iPASS MONEY」App 處理款項的用戶，建議把握時間，在今年12月31日前，將LINE Pay錢包內的餘額轉回個人銀行帳戶。之後若想使用LINE Pay Money，只需透過連結銀行帳戶進行儲值即可。

LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能，未來將轉移至「一卡通iPASS MONEY」專屬APP（圖）中。（圖／翻攝自官網）

哪些銀行轉帳免手續費？

底下有網友提問，如果錢轉到其他帳戶，會有手續費問題嗎？原PO補充，iPASS官網有列出13間金融機構免手續費，包含：聯邦商業銀行、LINE Bank（連線商業銀行）、臺灣銀行、合作金庫商業銀行、兆豐國際商業銀行、農業金庫、王道商業銀行、臺灣中小企業銀行、瑞興商業銀行、遠東國際商業銀行、元大商業銀行、凱基商業銀行。

不過對此，iPASS一卡通官方網站的公告，所有原內建在LINE Pay 錢包中的iPASS MONEY功能，將在2026年1月1日起，無縫轉移至「一卡通 iPASS MONEY」App。官方強調，這項服務異動僅是操作介面的調整，並不會影響用戶iPASS MONEY帳戶內的任何餘額。

