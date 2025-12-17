LINE Pay「Be Better」為核心 推動下一個10年

【記者柯安聰台北報導】台灣行動支付領導品牌LINE Pay（7722）17日舉行首場「LINE Pay Vision Day」，正式揭示下一步的發展策略與服務藍圖，以「Be Better」為核心驅動力，LINE Pay將邁向更完整的支付行銷平台，為用戶帶來更好的支付體驗、提供商戶更有效的成長策略、並與城市建立更緊密的在地連結。



在台灣，LINE Pay已深植於日常生活之中，全台用戶數突破1360萬人，涵蓋超過半數的台灣人口；目前共有超過2090萬張銀行卡綁定LINE Pay，等同市場流通卡片中，每3張就有1張綁定LINE Pay；全球支付據點超過74萬處，其中台灣支付據點超過66萬處。



截至2025年11月底，交易量已超過7910億元，累計營收達71.54億元，均已超越去年全年水準，累計營收較去年同期成長26%，持續展現強勁的成長動能與不斷深化的營運模式。截至2025年第3季營業淨利為4.96億元，較去年同期略減，主因投資四大關鍵領域使營業費用短期提升，分別為技術與服務創新、電子支付服務開發、資料處理中心之建置與擴充，以及為擴大國內外市場所進行的推廣與促銷活動。







（圖）LINE Pay董事長丁雄注表示將以「Be Better」為核心驅動力，推動各項服務的進化與升級，持續打造比昨天更好的LINE Pay。



LINE Pay董事長丁雄注表示，2025年是公司發展的重要里程碑，繼成功完成上市後，也正式取得電子支付執照並推出LINE Pay Money服務，象徵LINE Pay成立十年來的支付平台布局愈臻成熟。展望2026年，LINE Pay將在更完整的平台基礎上，持續深化台灣市場經營，並同步拓展海外市場，透過創新服務與使用者體驗，朝「成為人們生活中的一部分」願景邁進，並以「Be Better」為核心承諾，持續打造比昨天更好的LINE Pay。



LINE Pay自2024年投入海外支付事業後，交易量逐季顯著成長。以南韓為首個試辦據點，至今合作支付據點已逾8萬處，累計逾30萬名用戶在南韓使用LINE Pay消費，預估至今年底全年海外交易金額將達15億元。



LINE Pay於今年12月3日正式啟動全新LINE Pay Money電子支付服務，將支付、轉帳、金融服務與各種日常使用情境，全面地整合在LINE Pay中。服務開通後70小時內即突破100萬名會員註冊，不僅創下台灣電支史的發展紀錄，更顯示使用者對「完整、直覺、可信賴、能真正融入生活」支付服務的期待。



走在陌生街區時，人們常需在地圖與現實之間來回切換。LINE Pay從這個小小的不便出發，推出全新好康地圖2.0服務，透過LINE Pay AR技術，讓地圖跳脫傳統框架，成為直接看見「眼前實景資訊」的智慧介面。



LINE Pay AR將於今年12月底起於台北市人氣圈試營運，並於2026年逐步擴展至全台主要商圈。LINE Pay AR讓城市將不再只是背景，而是資訊躍動的空間，消費與生活更緊密連結。（自立電子報2025/12/17）