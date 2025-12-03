LINE Pay、iPASS MONEY分家！桃捷提醒搭車前下載這些APP

原LINE Pay乘車碼使用者，請改下載使用iPASS MONEY App乘車碼過閘。(圖/桃捷提供)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者黃雅蘭

電子支付業者LINE Pay公司及一卡通公司iPASS MONEY將於今年12月31日終止合作，改以獨立營運方式延續服務功能，自今(3)日起原先在LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能將移轉到iPASS MONEY App。桃園捷運公司因應這2家業者的調整，請旅客留意相關服務項目變更。

桃捷各車站的多元支付閘門、通道上方標示及旅客詢問處將更新圖示，協助旅客快速辨識可使用的支付工具。(圖/桃捷提供)

桃捷說明，自動收費閘門方面，原LINE Pay乘車碼使用者，請改下載使用iPASS MONEY App乘車碼過閘；至於車站詢問處及桃捷TICKETS App，原iPASS MONEY付款碼使用者，請改用LINE Pay App付款功能。

桃捷目前提供完整多元的乘車方式。(圖/桃捷提供)

桃捷提到，桃捷各車站的多元支付閘門、通道上方標示及旅客詢問處將更新圖示，協助旅客快速辨識可使用的支付工具。桃捷目前提供完整多元的乘車方式，包括單程票代幣，一日票、定期票、回數票等桃捷車票，以及悠遊卡、一卡通、icash2.0等電子票證與TPASS，VISA、Mastercard、JCB及銀聯卡等信用卡，Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay，旅客可依需求選擇，輕鬆感應進站、便捷搭乘。