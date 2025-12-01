LINE Pay Money上線倒數 無痛升級3步驟曝

電子支付「LINE Pay Money」12月3日下午3時正式上線，只需更新至最新版本的App，即可在服務開啟後申請開通電子支付帳戶，享受儲值、轉帳、支付、乘車及繳費等功能。

「LINE Pay Money」將於12月3日下午3時正式上線。（圖／LINE Pay提供）

現有LINE Pay用戶只需完成金融驗證，即可快速開通帳戶，繼續使用各項電子支付功能，包含：

1. 好友轉帳：可透過LINE好友、LINE聊天室即時轉帳、紅包發送。

2. 儲值與生活繳費：連結銀行帳戶進行儲值與消費；透過LINE Pay Money帳戶繳交水電、瓦斯、停車等生活費用。

3. 交通服務：使用乘車碼搭乘捷運等交通工具。

開通只要3步驟：

步驟1、更新LINE應用程式版本：LINE App 升級到15.18.1版，LINE Pay App 到4.9.0版（12月3日後 App Store 自動推播）。

步驟2、提供身分驗證：開啟 LINE Pay，準備身分證審核，如非本國人則需提供中華民國居留證。

步驟3、完成綁定金融：選擇銀行或信用卡進行驗證，完成後即可開始使用。

簡單三步驟，快速升級LINE Pay Money。（圖／翻攝自自LINE Pay官網）

值得注意的是，LINE Pay與一卡通的合作將於今年12月31日正式終止。iPASS MONEY 餘額無法自動移；若想加新的信用卡綁定，得在開通後手動；交易紀錄部分留有舊 iPASS 留在原資料庫，LINE POINTS點數全不變，LINE Pay推專屬客服熱線解決用戶在轉型期遇上的問題。

