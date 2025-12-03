LINE Pay Money上線首日 驗證狂失敗網炸鍋 官方回應了





行動支付平台LINE Pay Money今（3）日下午3點正式上線，吸引大量用戶搶先體驗，卻因瞬間湧入的高流量導致系統大當機，銀行帳戶綁定及金融驗證紛紛跳出「錯誤」訊息，引發網友抱怨「Line Pay money第一天上線超鳥耶？」公司緊急回應了！

不少使用者在《台大批踢踢》實業坊八卦版分享遭遇，有網友說「今天是Line Pay money 第一天開放，想說，已經有Line Bank帳戶，直接跟我說External Gateway Error？今天工程師是不是不用下班了」，許多網友看了以後也紛紛說「金融驗證一直失敗」、「30分鐘內只能驗5次，結果全部失敗」、「要注意！錯誤太多次會被鎖喔 」、「我也是驗證失敗跟我封鎖24小時」、「從銀行App複製帳號也不行」，更有人表示用LINE主 App操作相對較不卡，但仍無法順利完成驗證。

廣告 廣告

對此，LINE Pay Money晚間緊急發布說明，坦承因「用戶申請流量過大，已進行伺服器擴充」，系統並無重大異常，呼籲用戶稍後重新連線即可恢復正常使用，「請大家耐心等候，或請稍後再試。」

LINE Pay Money 甫登場便面臨考驗，官方緊急回應，「造成您的不便，敬請見諒」。

▼官方緊急回應了。（圖／翻攝《LINE PAY》官網）

（封面圖／翻攝《台大批踢踢》實業坊）

更多東森財經新聞報導



快搶！ LINE Pay Money首波限額優惠 3年領錢免手續費

桃捷乘客注意！LINE Pay、iPASS MONEY分手 支付調整一次看

LINE Pay Money今上線！ 轉帳前必看「3步驟」 快速開通一圖秒懂