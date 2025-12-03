LINE Pay Money上線 前百萬戶享3年提領免手續費

（中央社記者吳家豪台北3日電）LINE Pay子公司連加電子支付全新電子支付服務LINE Pay Money將於今天下午3時上線，用戶更新LINE應用程式後，即可開通LINE Pay Money帳戶，上線首波推出多重優惠，包括前100萬名完成指定任務可保證3年合作銀行提領零手續費。

因應服務上線與LINE Pay介面全面更新，所有用戶需將LINE應用程式更新至15.18.1以上版本，LINE Pay應用程式則需更新至4.9.0以上版本，以順利開通LINE Pay Money帳戶，完成身分確認與金融驗證後，即可成為LINE Pay Money帳戶會員。

成為LINE Pay Money帳戶會員後，原本綁定LINE Pay的信用卡也將無縫移轉，無需重新綁定，即可繼續以信用卡在全台超過65萬處LINE Pay支付據點使用。1點等於1元的LINE POINTS也全面支援LINE Pay Money，能繼續享有點數累積回饋與消費折抵。

LINE Pay透過新聞稿表示，因接受LINE Pay Money餘額付款的商店陸續上線中，若遇到還無法以LINE Pay Money餘額付款情形，可透過信用卡完成支付。

LINE Pay也提醒，民眾僅能透過LINE應用程式及LINE Pay應用程式開通成為LINE Pay Money用戶，切勿點選不明連結、回覆不明簡訊或電子郵件等，慎防詐騙陷阱。（編輯：林家嫻）1141203