LINE Pay Money上線！前100萬名完成任務3年免手續費

【記者趙筱文／台北報導】LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」正式登場，為全台超過1,310萬用戶帶來更完整的一站式行動支付服務。民眾只要更新LINE App至最新版本，即可開通帳戶，使用儲值、轉帳、分帳到生活繳費等日常需求，並同步享有多項上線優惠。官方指出，前100萬名完成指定任務者，可享合作銀行3年提領0手續費。

LINE Pay董事長丁雄注表示，這次推出LINE Pay Money，就是希望將日常支付「做到更簡單」，無論是在聊天轉帳、聚餐分帳、繳納生活帳單等情境，都能直接在LINE內一次完成。未來也將持續擴大支付場景，提供更順暢的整合式體驗。

廣告 廣告

LINE Pay Money上線後，支援「連結銀行帳戶」進行儲值與提領，首波共有19家合作銀行；聊天內即可完成「好友快速轉帳」與「分帳」；「生活繳費」支援超過5,000項帳單，包括水電、瓦斯與停車等；「乘車碼」則預計12月15日率先於高雄捷運啟用，後續將擴大至更多大眾運輸。成為帳戶會員後，用戶原已綁定的信用卡會無縫移轉，LINE POINTS回饋機制也全面支援。

為慶祝服務上線，LINE Pay推出多重優惠：開通帳戶可抽最高LINE POINTS 88點；首次連結16家指定銀行送30元儲值金；完成首次好友轉帳可再抽88元優惠券；前100萬名完成開通、轉帳、付款三大任務的用戶，可享合作銀行提領「三年0手續費」。目前全台超過65萬處LINE Pay支付據點全數支援信用卡付款，而支援LINE Pay Money餘額付款的店家則將陸續上線。

LINE Pay提醒，用戶僅能透過LINE App或LINE Pay App開通LINE Pay Money，切勿點擊不明連結或可疑訊息，以免落入詐騙，如有問題可洽詢官方客服。不過上線首日倒數，疑似因湧入更新人潮過多，LINE Pay App一度出現停在首頁無法進入的情形。

LINE Pay Money上線倒數，疑似湧入更新人潮，App短暫出現首頁卡住情形。趙筱文攝

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

秋冬必嚐！全台煙波早堂跨海合作米其林星廚 獨家打造星級雞湯

聯準會降息預期升溫 美股收高

獨家｜「Lollipop棒棒堂」成軍9640天阿緯真情流露吐實情 威廉想二度就業遭無情拒絕了

