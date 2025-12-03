中央社

LINE Pay Money上線 銀行推連結帳戶優惠 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

電子支付LINE Pay Money於3日下午3時上線，銀行看準支付商機，國泰世華銀行表示，用戶可以直接在LINE Pay Money連結國泰世華銀行帳戶，可完成轉帳、儲值與提領，也推出限定優惠活動（國泰世華銀行提供）

中央社記者蘇思云傳真 114年12月3日

LINE Pay Money上線 銀行推連結帳戶優惠 電子支付LINE Pay Money於3日下午3時上線，銀行看 準支付商機，國泰世華銀行表示，用戶可以直接在 LINE Pay Money連結國泰世華銀行帳戶，可完成轉 帳、儲值與提領，也推出限定優惠活動 （國泰世華銀行提供） 中央社記者蘇思云傳真 114年12月3日
LINE Pay Money上線 銀行推連結帳戶優惠 電子支付LINE Pay Money於3日下午3時上線，銀行看 準支付商機，國泰世華銀行表示，用戶可以直接在 LINE Pay Money連結國泰世華銀行帳戶，可完成轉 帳、儲值與提領，也推出限定優惠活動 （國泰世華銀行提供） 中央社記者蘇思云傳真 114年12月3日

其他人也在看

高市早苗縮了！　稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」

高市早苗縮了！　稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」

日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本

中廣新聞網 ・ 6 小時前466
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了

賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了

日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。

中天新聞網 ・ 4 小時前263
三明治族為滿足長照需求 台中西屯搬到嘉義竹崎「最不習慣1天遇不到10個人...」｜好宅報報

三明治族為滿足長照需求 台中西屯搬到嘉義竹崎「最不習慣1天遇不到10個人...」｜好宅報報

為了幫岳父岳母尋覓安度晚年的住所，三明治族韓大哥在14年前做出重大決策。夫妻倆帶著一家老小，舉家從台中西屯都會鬧區，搬遷到毫無地緣關係的嘉義竹崎，斥資約1000萬元，購入屋齡6年的2層樓近百坪透天厝，展開甜蜜與辛苦參雜的長照人生，甚至在今年意外開啟事業第二春。

Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前36
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了

濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了

中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」

三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前401
濱崎步「空場開唱」　外媒：上海鬧大了！

濱崎步「空場開唱」　外媒：上海鬧大了！

[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前170
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號

冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號

今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前2
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲

金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲

韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。

健康2.0 ・ 13 小時前3
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增　他揭後勢：定存股心態要改了

中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增　他揭後勢：定存股心態要改了

上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......

風傳媒 ・ 9 小時前25
考上台大遭「冒名放棄錄取」！竟是遭「同校室友」竄改

考上台大遭「冒名放棄錄取」！竟是遭「同校室友」竄改

生活中心／李明融報導南投一名陳姓學生今年3月錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班，並完成網路報到，準備繼續自己前程光明的學業，不料他卻突然被同學告知，他在台大報到網站上的資料竟顯示「錄取取消」，起初陳生以為是遭駭客入侵，沒想到報警後竟發現原來「凶手」是駱姓室友，全程只花17秒就能毀掉先前所有的努力。

民視 ・ 7 小時前46
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星

獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星

日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前53
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對

川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對

美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前157
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝　天文數字超乎想像

許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝　天文數字超乎想像

許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前34
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警

看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警

《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前118

經典賽／道奇含大谷共9人有望參賽 美媒：對球團沒任何好處

道奇隊日籍球星大谷翔平確定參戰明年經典賽，包含他在內道奇有九名球員有機會參賽，美媒《Dodger Blue》指出，春訓時若出現主力選手「大量離隊」，將對道奇影響巨大，更直言：「選手參加WBC對球...

聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前2
新北市府2公務員不倫十年！　趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清

新北市府2公務員不倫十年！　趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清

社會中心／馬聖傑、郭文海　新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！　趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！　趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！　趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏　汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬　75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機　辯「無法控制身體」下場曝

民視影音 ・ 2 小時前2
調酒師男友Sam「曬出張惠妹超狂美照」 罕見露出香肩...網友湧入狂讚

調酒師男友Sam「曬出張惠妹超狂美照」 罕見露出香肩...網友湧入狂讚

張惠妹日前宣布今年12月31日將唱回家鄉，跟A-Lin、戴愛玲等多位歌手，一起陪伴歌迷在台東國際地標海濱公園跨年，接獲消息後許多粉絲馬上訂車票跟住宿，打算跟心愛的天后一起狂歡到天亮。

林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前13
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨

「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨

被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。

中天新聞網 ・ 1 天前145
NBA》Chris Paul遭洛杉磯快艇解約 控球之神恐提前結束最後一季

NBA》Chris Paul遭洛杉磯快艇解約 控球之神恐提前結束最後一季

NBA美國職籃洛杉磯快艇老將Chris Paul在11月23日宣布，將於2025–26球季結束後正式退役。不過就在近期的快艇客場之旅中，情況突然生變。球團今天（台灣時間12月3日）通知Paul提前返家休息，隨後更發布聲明表示已與他分道揚鑣、解除合約。

Yahoo奇摩運動 ・ 5 小時前23
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎

高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎

社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。

民視 ・ 1 天前21
中職》戰力外「搶手貨」又一人？傳馬鋼吸引複數球隊、兄弟亦盼簽回

中職》戰力外「搶手貨」又一人？傳馬鋼吸引複數球隊、兄弟亦盼簽回

各隊60人保留名單公告後，部分戰力外選手已找到新東家，新球季在新舞臺力拚生涯。繼劉時豪、賴智垣轉戰台鋼雄鷹，而林書逸有望和富邦悍將簽約後，中信兄弟名單外的內野手馬鋼，據傳也有不只一支球隊探詢。馬鋼於2020年選秀會第3輪就被中信兄弟選進，以320萬新台幣、60萬激勵獎金的合約條件入隊。加盟近6年，馬

自由時報 ・ 6 小時前5