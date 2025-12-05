LINE Pay Money上線1活動拿回饋金！他爽賺300元嗨爆：謝謝各家銀行

生活中心／林昀萱報導

「 LINE Pay Money」3日上線，推出許多回饋活動。（圖／翻攝自LINE Pay網站）

LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」3日正式上線，上線首波更推出多重優惠。有網友分享，參加LINE Pay Money帳戶綁定活動拿回饋金賺了300元，開心直呼「謝謝各家銀行」。

LINE Pay子公司連加電子支付全新電子支付服務「LINE Pay Money」，在3日正式上線，為全台超過1,310萬用戶帶來更完整、服務升級的行動支付體驗。用戶更新LINE應用程式後，即可開通LINE Pay Money帳戶，立即享受儲值、轉帳、分帳、生活繳費的一站式服務，上線首波更推出多重優惠，包括開通帳戶抽最高88點、前100萬名完成指定任務享保證3年合作銀行提領0手續費、連結指定銀行帳戶享30元儲值金等。

LINE Pay Money於12月3日15時00分正式上線。（圖／翻攝自LINE Pay臉書）

就有網友在社群平台Threads透露，綁定指定銀行帳戶拿了300元回饋金，開心大喊「謝謝LINE Pay Money，謝謝各家銀行」。也有人表示 ：「謝謝LinePay money乾爹，帳戶綁一綁直接賺一頓晚餐錢，辦一堆數位帳戶終於有用了。」

活動期間首次連結帳戶送30元儲值金的16家指定銀行為：國泰世華銀行、中國信託銀行、元大銀行、第一銀行、中華郵政、華南銀行、永豐銀行、LINE Bank、王道銀行、台中銀行、臺灣企銀、凱基銀行、將來銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行、彰化銀行。不過有網友回報多家銀行回饋名額已用盡，或是卡當無法操作完成，究竟是否拿到回饋金以用戶實際操作結果為主。

