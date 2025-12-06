LINE Pay Money上線70小時突破百萬用戶！再推限時手續費優惠

LINE Pay Money於12月3日下午3點正式上線，短短70小時內便突破百萬用戶申請，創下台灣電子支付史上最快達成百萬會員的紀錄。LINE Pay於今日（6日）宣布，針對前300萬名成功開通帳戶的用戶，提供3年合作銀行提領0手續費的優惠。此外，在今日23:59前完成「開通、轉帳、付款」三大任務的用戶，還可再加碼享有額外1年的手續費全免優惠。

LINE Pay Money於12月3日下午3點正式上線，短短70小時內便突破百萬用戶申請，創下台灣電子支付史上最快達成百萬會員的紀錄。（圖/翻攝LINE Pay官網）

官方表示，由於用戶申請熱情高漲，原本首波僅針對前百萬名用戶提供優惠，但現已擴大至年底前完成開通的前300萬名用戶。此外，年底前透過指定入口邀請好友開通LINE Pay Money帳戶，分享好友數最多的前7,722名用戶，還可額外獲得LINE POINTS 88點作為回饋。

然而，LINE Pay Money上線首日也因流量激增而出現大規模當機，許多用戶在社群平台上反映包括金融驗證失敗、無法登入等問題。官方隨後發表聲明，強調系統並無重大問題，並已進行伺服器擴充，呼籲用戶若遇到連線問題，可稍後再使用。

LINE Pay Money取代了原有的一卡通iPASS MONEY，成為LINE生態系的全新電子支付服務，並與19家銀行合作，提供用戶更便捷的支付體驗。官方希望透過一系列的優惠活動，吸引更多用戶加入並使用該平台。

