LINE Pay Money不到3天破百萬會員！「3+1年零手續費」怎麼領？完整攻略一次看
LINE Pay今（6）日宣布，全新電子支付服務「LINE Pay Money」自12月3日下午3點正式上線後，短短不到70小時即突破100萬會員，創下台灣電支服務史上最快達標紀錄。
為感謝用戶踴躍支持，LINE Pay同步加碼推出多重回饋活動，包含「前300萬名用戶享3年提領零手續費」、「完成任務再送1年優惠」及「邀好友拿LINE POINTS 88點」等，持續推動行動支付普及。
整合後的服務，有哪些升級亮點？
整合後的LINE Pay Money，讓原有LINE Pay用戶無須重新下載App，即可繼續使用熟悉的儲值、轉帳、繳費與支付功能。
系統介面、功能體驗與LINE POINTS點數累積機制全面無縫接軌，用戶可直接在聊天室完成轉帳、付款等操作。
怎麼拿到「3+1年」零手續費優惠？
LINE Pay指出，本次優惠活動回饋分為3大層級：
1、前300萬名享3年提領零手續費：凡於2025年底前完成開通帳戶的前300萬名用戶，即可享有3年內至合作銀行提領免手續費。
2、限時任務再送1年優惠：於今（6）日23：59前完成「開通帳戶」、「好友轉帳」與「付款」3項任務，用戶可再延長1年優惠，享「3+1年」共4年合作銀行提領零手續費。
3、邀好友再拿LINE POINTS 88點：即日起至12月31日止，透過指定入口邀請好友成功開通帳戶，分享好友數最多的前7,722名用戶可獲LINE POINTS 88點獎勵。
年底前還有哪些活動可以參加？
LINE Pay Money上線活動持續至12月31日，用戶可參與多項限定好康：
•開通帳戶抽最高LINE POINTS 88點。
•連結19家合作銀行並完成首次好友轉帳，再抽最高88元優惠券。
•前300萬名開通帳戶者享3年提領零手續費。
•12月6日23：59前完成3大任務者，加碼延長為「3+1年」免手續費。
•年底前邀請好友成功開通帳戶者，有機會再獲LINE POINTS獎勵。
一卡通為何推出LINE MINI App？
另外，為持續提供720萬iPASS MONEY用戶熟悉的支付體驗，一卡通公司也宣布升級服務，啟用iPASS MONEY的LINE MINI App。
用戶點選LINE錢包中的iPASS MONEY入口後，可透過LINE帳號綁定iPASS MONEY電支帳戶，僅需以手機號碼登入即可啟用LINE MINI App。
升級後的服務保留原有功能，並新增可跨電支機構付款的TWQR、超過8,200項生活繳費項目、以及票卡加值與月票購買等功能，滿足通勤族與日常繳費需求。
舊帳戶會被影響嗎？用戶權益如何保障？
一卡通公司強調，所有用戶原帳戶資金與錢包功能皆完整保留，LINE 好友轉帳服務明年仍可使用。
只要啟用iPASS MONEY LINE MINI App並以手機號碼登入，即可延續熟悉的轉帳、繳費與支付體驗。
同時，原LINE Pay介面中的iPASS MONEY服務將自即日起進行調整，至2025年12月31日前僅保留「好友轉帳」與「提領」功能。
一卡通如何布局下一階段的支付生態？
一卡通董事長廖泰翔表示，「iPASS一卡通涵蓋轉帳、消費、繳費及搭車四大生活場景，啟用LINE MINI App不僅延續熟悉體驗，更擴大服務觸角。」
限時回饋有多划算？
一卡通也表示，為回饋用戶支持，即日起至12月31日，首次啟用iPASS MONEY LINE MINI App即享最高價值1,000元優惠券大禮包，包含萊爾富100 元、AsiaYo 500 元、環球購物中心200 元、yoxi 100元、美廉社與加油站各50元等。
完成任一筆繳費可再加碼30元通路通用優惠券，所有回饋將存放於iPASS MONEY獨立App中，消費後隔日可兌換領取。
活動期間筆筆付款還可抽中iPhone 17 Pro 512G、Samsung Galaxy Watch6及一卡通綠點等多項好禮。
獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線
護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？
《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽
更多風傳媒報導
其他人也在看
LINE續用iPASS MONEY好友轉帳！一卡通啟用
[NOWnews今日新聞] 一卡通公司為持續提供720萬iPASSMONEY用戶熟悉的支付體驗，今（5）日宣布升級服務，啟用iPASSMONEY的LINEMINIApp。讓廣大用戶得以透過L...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
最低$899起開搶！NIKE特賣會Dunk Low、Air Jordan、Blazer超低價，結帳再打79折，必搶名單一次看
這波NIKE最低$899起真的不用猶豫。這篇已經幫你整理好人氣、穿搭、舒適都最強的 NIKE鞋熱門清單，趁品牌日衝一波，錯過真的會捶心肝。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發起對話
雙12接力！iPhone 17衝出史上最甜價 最高現折2410元
正式進入年末消費旺季，不管是電商平台瘋狂洗版，到百貨年終慶每天倒數，人人都在比誰折扣更狂。通訊業者傑昇通信雙12接力開跑，蘋果iPhone 17、17 Pro Max最高現折2,410元回饋果粉，三星熱銷摺疊旗艦Galaxy Z Fold7及國民機A56，活動期間59折起。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
雙12優惠2025全攻略：iHerb限量品下殺35折、Longchamp人氣美包5折起、Olive Young全年最狂-77%、人氣行李箱20+30吋三千初限搶【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
黑色星期五、雙12購物節接力報到，2025年末購物戰即將進入最終回。Longchamp話題度超高的美包下殺5折起、Olive Young全年最殺23折up、iHerb限量超殺35折起...「揪愛Mei」整理了27家好康優惠，直接送上商場連結，讓你一秒進入血拚戰場開逛！此外還將不斷更新各品牌資訊，一篇掌握12月所有優惠，輕鬆搶便宜、手刀賺好康。Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 2
Panasonic品牌日超狂回饋 ♥︎ 夢幻家電8大爆品，除濕機、洗脫烘年末超甜價！
歲末年終想幫家裡換新氣象？Panasonic品牌日強勢來襲！不管你想找抗潮除濕神器、解放雙手的洗脫烘，還是全家都愛的頂級按摩椅，這次通通誠意下殺。精選8款網路高評價＋超狂折扣＋獨家新品，從視聽娛樂到紓壓保養一次滿足，限時狂歡大降價，現在入手CP值最高，居家生活質感瞬間大升級！Yahoo好好買 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
「小紅書」兩年涉1706件詐欺案 內政部宣布封鎖一年 數小時內逐步關閉
行政院打擊詐欺指揮中心今天表示，小紅書App資安檢測不合格，近兩年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定一年。針對小紅書App的命令發布後，因涉及至少數百個對應IP，預計數小時內將逐步關閉，民眾屆時點選小紅書App頁面或按鈕，應該會呈現（網路）轉圈圈或連結不上狀態。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 585
LINE錢包 iPASS MONEY可繼續用！一卡通：餘額一直都在沒有消失
一卡通公司今（5）日宣布全面升級行動支付服務，若想在LINE上面想繼續使用 iPASS MONEY 的用戶，未來可直接在 LINE 錢包介面中的 MINI Home功能內，可使用轉帳、繳費、支付、加值等功能，或iPASS MONEY App 新增跨電支TWQR 付款與8,200項生活繳費服務，操作更直覺、介面更整合，一卡通強調只要綁定MINI Home或下載App ，餘額一直都在沒有消失。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
國防部「電子傷票系統」進行實兵驗證！未來盼配發給單兵 戰時斷網也能用
台灣醫療科技展4日至7日在南港展覽館登場，國防部國防醫學大學衛訓中心展出「電子傷票系統」，該系統設計規劃由前線軍醫人員第一時間以個人智慧型手機安裝行動應用程式（App），為傷患建立電子傷票，記錄生命徵象、初步檢傷情形、傷情分級資訊等，並利用LED標示紅、黃、綠不同危急程度，在救護人員接手時，即可藉由電子傷票顏色快速判斷，俾利安排優先救治順序。現在軍方使用的紙......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
今彩539頭獎開出3注！獎落這2縣市 大樂透再槓
今彩539今（5）晚獎號開出02、03、16、17、29，派彩結果出爐，頭獎有3注中獎，每注獎金8百萬，分別從台中市「錢大祖彩券行」、「元發彩券行」與台北市的「金沙彩券行」開出。而大樂透本期頭獎再槓，台視新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
一卡通LINE MINI App 可續用LINE轉帳繳費
（中央社記者林巧璉高雄5日電）一卡通公司iPASS MONEY於今年底終止與LINE Pay合作，一卡通今天宣布，啟用iPASS MONEY的LINE MINI App，讓用戶可透過LINE錢包介面內，繼續使用iPASS MONEY轉帳、繳費、支付等功能。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蘋果 App Store Awards 2025 揭曉！Timo、Detail 分獲 iPhone、iPad 年度最佳應用
年尾的例行盤點今天輪到蘋果的應用商店，早些時候官方正式公布了 App Store Awards 2025 的得獎名單。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 發起對話
數發部揭資安高風險APP 小紅書違規15項最多 (圖)
數發部日前舉行「資安高風險APP 提醒民眾慎選使用」記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤等5款受測APP的使用風險，並提供民眾具體資安防範措施；其中，小紅書違規樣態達15項最多。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「小紅書」近2年涉1706件詐欺案！ 內政部命令暫行封鎖1年
台灣詐騙案件猖獗，詐騙手法層出不窮，受害者不計其數。行政院打擊詐欺指揮中心今（4）天宣布，「小紅書」APP資安檢測不合格，近2年涉詐騙案1706件，因發函已讀不回，即起依《詐欺犯罪危害防制條例》第42中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
Apple公布2025App Store Award得獎作品！AI應用搶盡鋒頭
Apple今日公布2025年App Store Awards得獎名單，從45款決選入圍作品中精選出17款優秀app與遊戲，表揚它們在創新技術、優秀設計與長遠文化影響力上的卓越表現。今年獲獎的開發者展現非凡實力，讓使用者能完成更多事、實現創意、並沉浸於令人驚豔的數位世界中。Apple執行長Tim Co自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
視覺化規劃工具Timo 獲選蘋果年度iPhone App
（中央社記者吳家豪台北4日電）蘋果公司（Apple）今天公布2025年App Store Awards獲獎名單，表揚17款展現技術巧思並帶來長久文化影響力的App和遊戲，年度iPhone App為視覺化規劃工具「Timo」，幫助神經多樣性使用者（例如自閉特質）簡化計畫並提高專注力；年度iPhone遊戲為寶可夢卡牌對戰遊戲「Pokémon TCG Pocket」。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
趁年末折扣撿便宜！萬元預算送禮推薦：施華洛世奇戒指、手環超美又不貴，小CK人氣包三千有找 | 揪愛Mei
歲末家庭聚會多，長輩親友送禮，或是想要好好慰勞自己，這篇購物達人「揪愛Mei」幫大家做好禮物攻略，蒐羅飾品、包包與時尚配件，還順便幫你控制預算不超過萬元，絕對是超級高CP值，開心又時尚！絕對無法抵擋閃閃發亮的施華洛世奇首飾配件啦～Yahoo夯好物 ・ 8 個月前 ・ 發起對話
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 13
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 269
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 18 小時前 ・ 12