LINE Pay Money不到3天破百萬會員！「3+1年零手續費」怎麼領？完整攻略一次看

LINE Pay今（6）日宣布，全新電子支付服務「LINE Pay Money」自12月3日下午3點正式上線後，短短不到70小時即突破100萬會員，創下台灣電支服務史上最快達標紀錄。

為感謝用戶踴躍支持，LINE Pay同步加碼推出多重回饋活動，包含「前300萬名用戶享3年提領零手續費」、「完成任務再送1年優惠」及「邀好友拿LINE POINTS 88點」等，持續推動行動支付普及。

整合後的服務，有哪些升級亮點？

整合後的LINE Pay Money，讓原有LINE Pay用戶無須重新下載App，即可繼續使用熟悉的儲值、轉帳、繳費與支付功能。

系統介面、功能體驗與LINE POINTS點數累積機制全面無縫接軌，用戶可直接在聊天室完成轉帳、付款等操作。

怎麼拿到「3+1年」零手續費優惠？

LINE Pay指出，本次優惠活動回饋分為3大層級：

1、前300萬名享3年提領零手續費：凡於2025年底前完成開通帳戶的前300萬名用戶，即可享有3年內至合作銀行提領免手續費。

2、限時任務再送1年優惠：於今（6）日23：59前完成「開通帳戶」、「好友轉帳」與「付款」3項任務，用戶可再延長1年優惠，享「3+1年」共4年合作銀行提領零手續費。

3、邀好友再拿LINE POINTS 88點：即日起至12月31日止，透過指定入口邀請好友成功開通帳戶，分享好友數最多的前7,722名用戶可獲LINE POINTS 88點獎勵。

年底前還有哪些活動可以參加？

LINE Pay Money上線活動持續至12月31日，用戶可參與多項限定好康：

•開通帳戶抽最高LINE POINTS 88點。

•連結19家合作銀行並完成首次好友轉帳，再抽最高88元優惠券。

•前300萬名開通帳戶者享3年提領零手續費。

•12月6日23：59前完成3大任務者，加碼延長為「3+1年」免手續費。

•年底前邀請好友成功開通帳戶者，有機會再獲LINE POINTS獎勵。

一卡通為何推出LINE MINI App？

另外，為持續提供720萬iPASS MONEY用戶熟悉的支付體驗，一卡通公司也宣布升級服務，啟用iPASS MONEY的LINE MINI App。

用戶點選LINE錢包中的iPASS MONEY入口後，可透過LINE帳號綁定iPASS MONEY電支帳戶，僅需以手機號碼登入即可啟用LINE MINI App。

升級後的服務保留原有功能，並新增可跨電支機構付款的TWQR、超過8,200項生活繳費項目、以及票卡加值與月票購買等功能，滿足通勤族與日常繳費需求。

用戶點選LINE錢包中的iPASS MONEY入口後，可透過LINE帳號綁定iPASS MONEY電支帳戶。（一卡通公司提供）

舊帳戶會被影響嗎？用戶權益如何保障？

一卡通公司強調，所有用戶原帳戶資金與錢包功能皆完整保留，LINE 好友轉帳服務明年仍可使用。

只要啟用iPASS MONEY LINE MINI App並以手機號碼登入，即可延續熟悉的轉帳、繳費與支付體驗。

同時，原LINE Pay介面中的iPASS MONEY服務將自即日起進行調整，至2025年12月31日前僅保留「好友轉帳」與「提領」功能。

一卡通如何布局下一階段的支付生態？

一卡通董事長廖泰翔表示，「iPASS一卡通涵蓋轉帳、消費、繳費及搭車四大生活場景，啟用LINE MINI App不僅延續熟悉體驗，更擴大服務觸角。」

限時回饋有多划算？

一卡通也表示，為回饋用戶支持，即日起至12月31日，首次啟用iPASS MONEY LINE MINI App即享最高價值1,000元優惠券大禮包，包含萊爾富100 元、AsiaYo 500 元、環球購物中心200 元、yoxi 100元、美廉社與加油站各50元等。

完成任一筆繳費可再加碼30元通路通用優惠券，所有回饋將存放於iPASS MONEY獨立App中，消費後隔日可兌換領取。

活動期間筆筆付款還可抽中iPhone 17 Pro 512G、Samsung Galaxy Watch6及一卡通綠點等多項好禮。

