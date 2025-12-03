LINE Pay Money今上線系統當機頻「顯示錯誤」 緊急加開伺服器

LINE Pay子公司連加電子支付全新電支服務「LINE Pay Money」今（3）天下午3點上線，祭出前100萬名用戶優惠，許多民眾搶快申辦，卻有網友反應綁定失敗、無法進入系統等。對此LINE Pay緊急說明，目前服務流量較大，可能連線發生暫時性的錯誤，已進行伺服器擴充。

LINE Pay表示，因今天下午3點起，推出新一代LINE Pay Money帳戶服務，目前發現服務流量較大，已進行伺服器擴充，系統並無重大問題。如果用戶嘗試使用LINE Pay或LINE Pay App時，連線發生暫時性的錯誤，請耐心等候或請稍後再試。

