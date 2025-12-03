LINE Pay Money今上線！前百萬名搶「3年0手續費」

（記者許皓庭／綜合報導）LINE Pay 今（3）日正式推出全新電子支付服務「LINE Pay Money」，全面取代原一卡通 iPASS MONEY，整合儲值、轉帳、生活繳費與乘車碼等功能。新服務於下午 3 點開放，用戶需更新 LINE App 並重新驗證身分才能啟用。官方也宣布限量福利，前 100 萬名完成開通與綁定者可享 3 年提領 0 手續費，成為本次改版最大亮點。

圖／LINE Pay 今（3）日正式推出全新電子支付服務「LINE Pay Money」，全面取代原一卡通 iPASS MONEY，整合儲值、轉帳、生活繳費與乘車碼等功能。（翻攝 LINE Pay 網站）

LINE Pay 表示，用戶可在 LINE App「錢包」頁面找到 LINE Pay Money 入口。由於此為獨立於 iPASS MONEY 的全新服務，用戶需重新建立帳戶、完成身分驗證，並綁定銀行帳戶或信用卡後才能開始使用。官方提醒，啟用前需將 LINE App 更新至 15.18.1（含）以上版本，LINE Pay App 更新至 4.9.0（含）以上，避免出現無法開通的情況。

本次改版最重要的差異之一，是 LINE Pay Money 採用全新的實名制流程。官方說明，新帳戶需以身分證或居留證完成驗證；若沒有可用證件，將無法啟用 LINE Pay Money，只能以手機號碼登入舊版 iPASS MONEY 查詢餘額或辦理提領。LINE Pay 也提醒，用戶需在下午 3 點後才能正式開通，建議事先準備證件與銀行 App，加速驗證流程。

圖／LINE Pay Money 採用全新的實名制流程，新帳戶需以身分證或居留證完成驗證。（翻攝 LINE Pay 網站）

在功能面，LINE Pay Money 整併多項日常支付情境，包含儲值、提領、聊天室快速轉帳、好友分帳、水電瓦斯繳費、停車費繳納等服務，並支援 LINE POINTS 的累積與折抵。此外，乘車碼服務將自 12 月 15 日起於高雄捷運率先開通，未來將陸續拓展至更多大眾運輸系統。原本綁定於 LINE Pay 的本人信用卡亦會自動移轉，不需重新設定。

此次上線首波共有 19 家合作銀行，包括國泰世華、中國信託、台北富邦、聯邦銀行、LINE Bank、元大銀行、王道銀行、永豐銀行、兆豐銀行等。官方指出，僅限前 100 萬名完成開通、銀行綁定與首次轉帳的用戶可取得 3 年免提領手續費資格，若名額額滿，後續用戶將依各合作銀行現行費率辦理，不具延展優惠。

圖／LINE Pay Money 整併多項日常支付情境，包含儲值、提領、聊天室快速轉帳、好友分帳、水電瓦斯繳費、停車費繳納等服務。（翻攝 LINE Pay 網站）

由於 LINE Pay 與 iPASS MONEY 的合作預計在今年底結束，用戶需特別留意舊版餘額無法自動移轉，需在 12 月 31 日前自行提領回銀行，或下載獨立 iPASS MONEY App 續用基本功能。自 2026 年 1 月 1 日起，LINE App 將完全移除 iPASS MONEY 介面。

市場普遍認為，本次改版象徵 LINE Pay 從依賴第三方支付，正式走向自有電子支付平台。隨著金管會逐步鬆綁電支相關規範，LINE Pay 可望強化資料自主能力，並在跨境支付、生活金融與交通支付等領域加速布局。專家分析，面對街口、Pi 等競爭者持續擴張金融服務，LINE Pay Money 的推出有望重塑行動支付市場的競爭格局。

LINE Pay 也提醒，用戶在轉換期間需提高警覺，勿點選不明連結或輸入個資，以避免遭詐騙。若遇到開通或綁定異常，可透過 LINE Pay 客服中心查詢協助，以確保帳戶轉換過程順利。

