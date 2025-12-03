LINE Pay Money今上線！ 轉帳前必看「3步驟」 快速開通一圖秒懂





LINE Pay旗下的新電子支付服務「LINE Pay Money」今（3）日下午3點正式上線，用戶只需將App更新至最新版本，服務上線日就可開通成為「LINE Pay Money」電子支付會員，只要3步驟就能快速開通，一站享受儲值、轉帳、支付、乘車、繳費等完整功能，服務體驗全面進化！

全新LINE Pay Money「3步驟」快速開通

LINE Pay Money 將於12月3日下午3點正式開啟服務，當服務開啟時，現有LINE Pay用戶只要備妥身分驗證資料，完成金融驗證，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員，繼續使用各項電子支付功能，包含：

1.好友轉帳：可透過LINE好友、LINE聊天室即時轉帳、紅包發送。

2.儲值與生活繳費：連結銀行帳戶進行儲值與消費；透過LINE Pay Money帳戶繳交水電、瓦斯、停車等生活費用。

3.交通服務：使用乘車碼搭乘捷運等交通工具。

所有「轉帳、儲值、支付」等功能不變、服務無縫接軌，流程體驗更順暢，用戶可持續享有「我LINE Pay給你」的便利日常。

▼LINE Pay Money「3步驟」快速開通。（圖／翻攝《LINE PAY》官網）



LINE Pay Money也全面整合LINE Pay生態圈優勢，開通後為會員帶來更完整一致的支付體驗，包含：

1.支援LINE POINTS點數：可累積與使用LINE POINTS點數，享受多元回饋。

2.優惠券與各項行銷活動：可搭配既有LINE Pay優惠券活動，支付折抵更有感，及參與LINE Pay各式行銷活動如「天天LINE Pay」、「幸運轉轉樂」、「任務牆」等活動，享受各項回饋。

3.信用卡無縫移轉：用戶開通為LINE Pay Money帳戶會員後，已綁定LINE Pay的本人信用卡資訊將無縫移轉至電支服務中，無需再重新綁定，即可繼續以信用卡於全台超過65萬處的LINE Pay支付據點使用。

全新LINE Pay介面耳目一新 全面整合所有功能

為迎接「LINE Pay Money」服務登場，LINE Pay介面將同步全面升級，整合LINE Pay生態圈各項功能，並針對用戶需求，從「首頁功能更豐富」、「付款入口更清楚」、「個人化自訂選單」三大面向全面升級，打造全新使用體驗。

首頁整合所有功能，包含LINE Pay Money電支服務、查詢交易及轉帳紀錄，以及用戶愛用的好康地圖、遊韓專區、金融服務、愛心捐款等，使用各項服務更加流暢順手；全新介面也提供自訂個人化選單功能，用戶可依據個人使用需求與習慣，自訂「我的選單」欄位項目，快速開啟各項功能操作。

▼ LINE Pay介面將全面升級，整合LINE Pay生態圈各項功能，打造全新使用體驗。（圖／翻攝《LINE PAY》官網）

因應LINE Pay全面升級，並為確保服務正常使用，所有用戶需於12月3日前將LINE應用程式更新至15.18.1版本(含)以上，以便繼續使用LINE Pay及LINE Pay Money帳戶服務；LINE Pay App則需更新至4.9.0版本(含)以上，以順利開通LINE Pay Money帳戶，享受全面整合、更好更快的支付體驗。

▼開通成為LINE Pay Money帳戶會員後，將可享受一站儲值、轉帳、繳費、乘車、支付等完整功能，服務體驗全面進化！（圖／翻攝《LINE PAY》官網）

隨著LINE Pay Money將於12月3日起提供電子支付服務，LINE Pay與一卡通公司合作也將在2025年12月31日正式終止，於12月3日至12月31日期間，用戶於LINE Pay登入iPASS MONEY帳戶後，仍可使用查詢餘額、提領、好友轉帳、瀏覽帳戶紀錄功能，惟不再提供iPASS MONEY帳戶註冊、儲值、交易、生活繳費等服務。2026年1月1日起，LINE Pay介面將不再提供iPASS MONEY服務連結，建議用戶即早進行轉換。有關iPASS MONEY帳戶使用問題，建議用戶參考一卡通官網的服務移轉說明。

轉換期間，LINE Pay將會持續透過官方管道提供LINE Pay Money服務的各項注意事項，敬請用戶與商戶持續關注，同時提醒用戶應避免點選不明連結、回覆不明電子郵件等，慎防詐騙陷阱，如有相關疑問，請主動聯繫LINE Pay客服中心。

更多LINE Pay Money服務上線相關資訊，請參考官網。

（封面圖／翻攝《LINE PAY》官網）

