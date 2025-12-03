LINE Pay Money今上線！ iPASS MONEY餘額無縫轉移需啟用APP

一卡通公司指，原 LINE Pay 中的 iPASS MONEY 中所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整地保留在一卡通 iPASS MONEY 帳戶中，所有錢包儲值金及功能都將持續服務。（圖／一卡通公司提供）

LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」於3日下午3時正式上線，但不少人也憂心iPASS MONEY的餘額怎麼辦？一卡通公司指，於今年12月31日前仍保留LINE Pay錢包中「好友轉帳」與「提領」功能，用戶可繼續使用，目前 iPASS MONEY 所有錢包服務已全面整合至獨立的「一卡通iPASS MONEY」APP，只要使用手機號碼一鍵登入APP，所有錢包儲值金及功能都將持續服務。

iPASS MONEY正式終止與LINE Pay合作後，一卡通公司指，為確保用戶使用轉換無空窗期，iPASS MONEY 於114年12月31日前仍保留 LINE Pay 錢包中「好友轉帳」與「提領」功能，用戶可繼續使用。

一卡通公司表示，目前iPASS MONEY 所有錢包服務已全面整合至獨立的「一卡通iPASS MONEY」APP，只要使用手機號碼一鍵登入APP，原帳戶儲值金、好友轉帳、消費支付及乘車碼等所有功能，都能無縫接軌、繼續使用。

iPASS MONEY 不僅支援全台各家銀行信用卡綁定付款，提供多元支付選擇，同時，iPASS MONEY 推出的「一卡通綠點」回饋機制，鼓勵環保理念，累積與使用場域遍及生活繳費、全台超商及交通月票，並可追蹤個人減碳量，將每次支付化為永續行動。用戶更可享受到更多整合 iPASS MONEY 及儲值卡二合一的升級服務，建議您立即下載升級版的 iPASS MONEY APP。

