LINE Pay Money今下午上線 使用前別忘這四大啟用流程

【記者趙筱文／台北報導】LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」將於今日下午3點正式上線，用戶若想要繼續使用好友轉帳、儲值、繳費、乘車等功能，需將LINE App更新至最新版本後開通LINE Pay Money帳戶。

LINE Pay指出，現有LINE Pay用戶只需完成更新App、開通帳戶與身分驗證、綁定銀行或信用卡三步驟，即可啟用LINE Pay Money電子支付。開通後可透過LINE好友轉帳、發紅包，並支援儲值、生活繳費、水電費與停車費支付，也能使用乘車碼搭捷運或大眾運輸，各項服務將維持不中斷。

廣告 廣告

新服務也整合LINE Pay生態圈，包括累積、使用LINE POINTS點數，延續原本的優惠券折抵、天天LINE Pay、任務牆等活動；既有綁定的本人信用卡也會自動移轉，不需重新設定即可在全台超過65萬支付據點繼續刷卡消費。

LINE Pay介面也將首頁整合所有金流功能、活動入口與交易紀錄，並加入「我的選單」個人化自訂功能，讓常用項目更快找到。官方提醒，為確保順利使用，LINE App需更新至15.18.1以上版本，LINE Pay App需更新至4.9.0以上版本。

隨著LINE Pay Money正式啟動，LINE Pay與一卡通合作的iPASS MONEY將於12月31日終止。即日起至月底，用戶仍能查餘額、轉帳、提領，但無法再使用儲值、繳費等功能；2026年1月1日起，LINE Pay介面將移除iPASS MONEY入口。建議用戶在期限內完成資金轉移，或下載一卡通獨立App持續使用。

● 更新App版本：LINE App需為15.18.1以上、LINE Pay App需為4.9.0以上。

● 完成身分驗證：上傳身分證件並進行金融驗證。

● 開通帳戶：閱讀並同意相關條款後建立LINE Pay Money帳戶。

● 綁定銀行／信用卡：選擇銀行帳戶完成綁定；既有本人信用卡會自動移轉。

今日午後起，只有開通電支帳戶的用戶才能使用儲值、轉帳、生活繳費、乘車碼與餘額付款等完整功能；未開通者僅能在通路維持原有的信用卡付款。LINE Pay提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

「乃木坂」松村沙友理閃嫁上班族 粉紅婚紗遮孕肚

大槻真希受夠了！不想再看上海斷電奪麥畫面 美駐日大使聲援

PEUGEOT、CITROËN、Alfa Romeo三品牌5500張訂單肯定 寶嘉聯合感恩季啟動

