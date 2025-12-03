鏡報

LINE Pay Money今啟用！3步驟快速開通 這日前要處理iPASS MONEY餘額

鏡報 李羿璇
LINE PAY推出獨立電支服務「LINE Pay Money」，結束與合作十年的iPASS MONEY合作關係。

台灣行動支付版圖迎來重大變革，LINE Pay於今（3）日下午3點正式推出自家電子支付帳戶「LINE Pay Money」，全面取代原本在LINE Pay內使用多年的iPASS MONEY，影響全台1300萬用戶，不過用戶也可以輕鬆轉移。

LINE Pay表示，過去LINE應用程式內的轉帳、儲值與付款功能皆由iPASS MONEY提供。隨著子公司「連加電子支付」取得電支執照，今日正式推出LINE Pay Money，自此金流全部由LINE自家系統接手，LINE Pay從第三方合作模式，正式邁向自營電子支付平台。

LINE Pay Money用途？

LINE Pay Money服務包括了好友轉帳、紅包、多人分帳、儲值、提領、生活繳費（水電瓦斯、停車費、信用卡）、支付掃碼、LINE POINTS折抵、乘車碼、交通支付等。

如何開通LINE Pay Money？

LINE用戶今日下午3點起，開啟「LINE 錢包」即可看到開通提示，需完成以下步驟，包括更新APP，LINE APP版本要在15.18.1（含）以上，LINE Pay APP版本要在4.9.0（含）以上，並完成身分驗證，本國人用身分證，外國人則需使用居留證。此外，還要綁定金融帳戶，而原本綁定的信用卡與簽帳金融卡將自動移轉。開通後LINE內所有轉帳、紅包、繳費功能將由LINE Pay Money管理。

iPASS MONEY將退出LINE

舊iPASS MONEY自今日起功能縮減，自12月3日起僅保留餘額查詢、提領、LINE好友轉帳、帳戶紀錄查詢，不再提供儲值與消費功能，並在12月31日後將完全退出LINE。用戶若仍想使用iPASS MONEY，可改下載「iPASS MONEY 獨立 App」，並以原帳戶登入。

iPASS MONEY餘額無法自動移轉

不過要注意的是，由於兩者屬於不同電支公司，iPASS MONEY餘額無法自動移轉至LINE Pay Money，因此用戶需自行操作，於LINE APP內登入iPASS MONEY進行提領至個人銀行帳戶，部分銀行免手續費，包括聯邦、LINE Bank、台中、遠銀、元大、凱基、臺銀、合庫、兆豐、農金庫、王道銀、臺企銀、瑞興等。

