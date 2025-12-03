EBC東森新聞

LINE Pay Money今3點上線 一圖秒懂如何轉換

實習編輯 王妤倢
LINE宣布全新的電子支付服務「LINE Pay Money」將於今（3）日下午3點正式上線。（示意圖／翻攝自LINE官網）
LINE Pay與一卡通公司的合作將於今年12月31日正式終止。為因應服務轉換並提供更整合的支付體驗，LINE宣布全新的電子支付服務「LINE Pay Money」將於今（3）日下午3點正式上線。自新服務啟用後，用戶只需依照官方指引完成三大步驟，即可順利開通帳戶並完成綁定，整體流程簡單明確。

根據官方說明，此次改版為LINE Pay的全面升級措施之一。為確保用戶能正常使用既有支付功能並順利銜接新服務，所有用戶需在今日前將LINE應用程式更新至15.18.1（含）以上版本。若未更新，部分功能可能無法正常運作。此外，若要啟用LINE Pay Money帳戶，LINE Pay App本身也必須更新至4.9.0（含）以上版本，才能完成新帳戶開通程序。

開通LINE Pay Money的流程相當簡單，僅需三步驟：首先，更新LINE應用程式至15.18.1（含）以上版本，確保可正常使用LINE Pay並開通Money帳戶；接著準備身分證件進行審核，非本國人則需提供中華民國居留證；最後，選擇銀行帳戶或信用卡進行驗證，完成後即可開始使用。

用戶只需依照官方指引完成三大步驟，即可順利開通帳戶並完成綁定。（圖／翻攝自LINE官網）
開通LINE Pay Money電子帳戶後，用戶將可使用多項電子支付功能，包括儲值、提領、連結合作銀行帳戶、好友轉帳、分攤付款、生活繳費，以及乘車碼（相關功能將陸續開放）等，電子帳戶內的餘額也可作為付款方式使用。若用戶未開通LINE Pay Money，則部分服務將受限制，無法使用儲值、提領或轉帳等功能，但仍可使用已綁定的銀行卡付款，也可使用LINE Points 折抵，並持續享有現行優惠活動，如天天得點與週週領券等活動內容。

此外，在今日至12月31日過渡期間，用戶仍可在LINE Pay內登入iPASS MONEY，但功能將有所限制。用戶仍可進行好友轉帳、查詢餘額與提領，但無法進行儲值、生活繳費、乘車碼使用或付款等操作。官方並提醒，自明年1月1日起，LINE Pay將完全停止提供iPASS MONEY的登入服務，原本依賴此功能的用戶需提前完成轉換，以避免影響日常使用。

若用戶未開通LINE Pay Money，則無法使用儲值、提領或轉帳等功能。（圖／翻攝自LINE官網）
