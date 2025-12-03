LINE Pay Money來了！3步驟輕鬆升級「免重綁卡」 下午3點開搶優惠！
財經中心／師瑞德報導
行動支付市場版圖重新洗牌。市佔龍頭LINE Pay正式宣布，旗下子公司連加電子支付將於12月3日推出獨立電支服務「LINE Pay Money」，標誌從第三方支付升格為自有電支平台，並結束與合作十年的iPASS MONEY合作關係。這場轉型不只是技術更新，更是LINE搶攻支付生態主導權的重要一步。在街口、Pi等對手紛紛強化金融應用布局下，LINE Pay藉由LINE社群龐大用戶基礎與一站式整合力，試圖穩固其1300萬用戶的黏著優勢，也為台灣電支市場掀起新一波競局。
對1300萬忠實用戶來說，這是個「無痛轉型」的機會，轉帳、繳費、LINE POINTS 優惠全不變，介面還更直覺方便。但官方也提醒，餘額得手動移轉，別讓錢卡在過渡期！這波變革，背後是電支法規鬆綁與市場擴張的雙重推力，預計將讓 LINE Pay 在街口、Pi 錢包等對手中搶下更多地盤。
從合作到自立門戶：LINE Pay 電支轉型的背後故事
回顧來路，LINE Pay 自2014年進軍台灣以來，一直靠 iPASS MONEY 當電支後盾，提供儲值、轉帳等高限額服務，累積用戶破千萬，成為掃碼付、紅包分帳的日常神器。但隨著金管會電支業務細則鬆綁，LINE 決定「自給自足」，子公司連加電子支付（LINE Pay Money 的運營方）將接棒，預計未來一年內擴大乘車碼、交通支付等功能。這次轉型受惠於電支市場整體成長，2025年台灣電支交易額已衝破2兆元，LINE Pay 獨佔鰲頭逾30%。
終止 iPASS 合作的原因？官方低調表示是「策略調整」，但業界分析，這是為了避開第三方依賴，強化資料自主與跨境支付潛力。過渡期從12月3日到31日，用戶仍可登入舊帳戶查餘額、提領或轉帳（免手續費），但儲值與新交易將停擺。2026年1月1日起，LINE App 完全移除 iPASS 連結，強迫用戶轉戰新服務。對小資族來說，這是個警訊：別讓閒錢睡在舊錢包，趕緊行動！
新錢包大解構：一站式支付，優惠加碼更吸睛
LINE Pay Money 不是從零開始，而是舊瓶裝新酒，核心功能全保留，介面卻大翻新，首頁整合交易紀錄、個人化「我的選單」（可釘選好康地圖或貸款查詢），付款碼開啟更快，結帳像滑手機般順手。TechNews 科技新報直呼，這是「用戶體驗的全面升級」。
來看亮點功能：
1、儲值與提領：連結銀行帳戶，一鍵存錢或領回，限額高達單日100萬元，適合大額轉移。
2、好友轉帳：發紅包、分攤 AA 制不變，LINE 聊天室內直接點，超方便。
3、生活繳費：水電、瓦斯、停車費、信用卡帳單，一次付清，支援信用卡或簽帳金融卡，省時又安心。
4、支付優惠：LINE POINTS 繼續折抵（效期180天，從最後獲得日起算），天天得點、週週領券、好康地圖不缺席。數位時代指出，未來還會加乘車碼，搭捷運、公車掃碼上車，遊韓專區與公益捐款一鍵搞定。
5、金融延伸：查詢貸款、投資資訊，逐步滲透生活金融。
對上班族來說，這錢包像個「生活管家」；對年輕人，則是紅包與街掃的必備。預計上線首月，就會有專屬開通優惠，像是額外送點數或現金回饋，詳細等官方公告。
開通3步驟超簡單：5分鐘內搞定，信用卡自動接軌
好消息是，舊用戶不用重頭來過！只要更新 App，就能無縫轉移。經理人雜誌整理的教學超實用，照這走：
1、更新 App：LINE App 升級到15.18.1版，LINE Pay App 到4.9.0版（12月3日後 App Store 自動推播）。
2、身分驗證：開啟 LINE Pay，掃描身分證（本國人）或居留證（非本國人），線上審核超快。
3、綁定金融：連結銀行帳戶（儲值提領用），信用卡與簽帳卡自動移轉，無需重綁。完畢！就變成 LINE Pay Money 會員。
小提醒：12月3日下午3點後才能開通，提前備好證件和銀行 App。沒身分證？抱歉，實名制必備，手機號碼登入舊 iPASS 還行，但新服務得驗證。
5大雷區避坑指南：餘額移轉別拖，交易紀錄自己留
轉型聽起來順，但有幾個坑得踩穩。遠見雜誌與今周刊的 QA 彙整，濃縮成5點：
1、餘額處理：iPASS MONEY 餘額無法自動移（法規限不同公司），過渡期內提領回銀行（免費），再存新帳戶；或下載獨立 iPASS App 續用（但功能限查餘額、轉帳）。
2、信用卡綁定：自動移轉，別慌！但若想加新卡，得在開通後手動。
3、LINE POINTS 點數：全不變，效期從最後用或得日起180天，查詢路徑：LINE App > 錢包 > LINE POINTS > 歷史。
4、交易紀錄：舊 iPASS 留在原資料庫，下載 App 看；新帳戶從頭記，不會混亂。
5、特殊情況：非本國人用居留證驗證；若 App 卡頓，聯絡客服或看官網公告。
轉型期若遇問題，LINE Pay 會推專屬客服熱線，預計12月內處理率達99%。
這次上線，不只解決合作終止的燃眉之急，更讓 LINE Pay 在電支藍海中加速前衝。面對街口 Pay 的社群優勢與 Pi 錢包的金融整合，LINE Pay 靠 LINE 生態（聊天+支付）的黏著度，預計2026年市佔穩穩破35%。對用戶，這是升級禮物，更安全的儲值、更快的轉帳，生活小確幸多一樁。
更多三立新聞網報導
不靠台積電也能賺？「10」檔台股ETF大車拼！
馬拉松變現！On昂跑首度辦夜跑嘉年華 卡位賽道經濟圈
AI不只漲股價！巨頭企業債大舉發行 成固定收益新機會
ETF成分股調整！12檔新寵兒、11檔被砍掉 換股名單曝光！
其他人也在看
Perplexity敲警鐘！AI搜尋新創App下載量雪崩80%：為何黃仁勳曾誇獎好用，現在卻留不住用戶？
Perplexity 近六週下載量據傳下滑 80%，引發 AI 社群關注。為何曾經被黃仁勳誇獎好用的AI搜尋，現在卻「前途無亮」？數位時代 ・ 1 天前 ・ 發起對話
郵局明年停止代售臺鐵車票 臺鐵籲旅客多利用e訂通與四大超商購取票
國營臺灣鐵路股份有限公司（下稱臺鐵公司）今（一）日宣布，自明年一月一日起，中華郵政將全面停止代售臺鐵車票服務。隨著多元售、取票管道已成熟發展，包括「台鐵e訂通」APP與四大超商服務均更為便捷，建議旅客多加利用，以提升行程規劃效率。臺鐵說明，自八十七年九月一日開辦郵局取票後，陸續於一百年十二月二十二日導入超商取票服務，並於一百零八年一月二十三日推出「台鐵e訂通APP」QRCode取票。如今因數位化服務普及，郵局代售功能已不再必要，因此自一一五年起正式結束。臺鐵指出，「台鐵e訂通」APP已成為旅客最便利的購取票工具，具備以下優點：一、手機即可完成購票、付款、取票，無需至車站排隊。二、支援信用卡、行動支付（如ApplePay、GooglePay）等多元付款方式。三、旅客可直接出 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
富邦證券推出全新「富邦AI PRO」APP
【記者柯安聰台北報導】富邦證券正式推出新一代投資交易APP 「富邦AI PRO」，智慧投資全面邁入新階段。「富邦AI PRO」以生成式AI與跨市場整合為核心，結合台股、海外股、期貨等服務，並搭載全新介...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
DW Access 常見問題解答
什麼是DW Access？它能做什麼？從哪裡可以獲取？德國之聲 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中國錯了！濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 71
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 387
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前 ・ 84
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 113
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 126
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 5
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
「想毀掉中華民國的不是民進黨！」張禹宣轟鄭麗文：每一步都在分裂台灣
近來國民黨立委遭質疑「赤化」，先前國民黨主席鄭麗文曾表示，「把中華民國毀了，對誰都沒有好處」。媒體人張禹宣就直言「想毀掉中華民國的不是民進黨是鄭麗文」，怒轟如今國民黨在鄭麗文的領導下，不斷放大中國弱化中華民國的概念，每一步動作都在分裂台灣的社會認同，弱化中華民國原先能代表的團結象徵。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 113
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前 ・ 93
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 16 小時前 ・ 17
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
TPBL》高國豪自主停賽並暫停參與球隊活動 至聯盟裁決公布
新竹御嵿攻城獅球團公告【2025年12月2日】針對近期高國豪相關事件，攻城獅球團說明如下：Yahoo奇摩運動 ・ 17 小時前 ・ 12
蔡正元罕見挺陳水扁 砲轟「她」是藍營2026選情大破口：真的有夠傻
前總統陳水扁拋出震撼預測，認為國民黨主席鄭麗文的「紅統」標籤，將成為2026年地方大選的致命傷，使民進黨有機會翻轉藍營版圖。對此，前國民黨立委蔡正元在節目中認同陳水扁的分析，並指出台灣的政黨若想「和平統一」，必須建立「親中」基礎。然而在美國壓力下，「單純親中在台灣活不下去」，因此台灣政治人物必須找到一條務實的「親中又親美」路線才能上台執政，間接證實國民黨當前選情的確面臨嚴峻挑戰。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 91
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 發起對話