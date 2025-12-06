LINE Pay Money創新電支史紀錄 70小時會員破百萬
全新電子支付服務LINE Pay Money在12月3日下午3時正式上線，LINE Pay今天宣布，在不到70小時，開通會員數已突破100萬，創下台灣電支史上最快突破百萬會員的新紀錄。
LINE Pay表示，整合LINE Pay Money電支服務後，用戶無需重新下載App，就可繼續使用熟悉的儲值、聊天室轉帳、生活繳費等一站式服務，不僅服務無縫接軌、體驗再升級，還能同享LINE POINTS點數累積與使用。
LINE Pay今天同時宣布推出感恩加碼活動，回饋前300萬名開通帳戶者，即享保證3年合作銀行提領0手續費；6日完成「開通、轉帳、付款」3大任務者，加碼延長1年提領0手續費；年底前邀請好友開通LINE Pay Money帳號，還有機會再拿LINE POINTS 88點。
