LINE Pay Money大當機！用戶哀號「驗證失敗被鎖24小時」 官方回應了

LINE Pay 服務剛上線時，大批用戶反映App卡在首頁、無法正常進入。（圖／翻攝自LINE Pay網站）

LINE Pay今（3）日下午3點正式推出全新電子支付服務「LINE Pay Money」，消息一出吸引超過1,310萬用戶搶先更新開通。不過，服務剛上線時，大批用戶反映App卡在首頁、無法正常進入。對此，LINE Pay表示，因瞬間申請流量過大，導致部分功能出現暫時性錯誤，呼籲大家耐心稍候再試。

LINE Pay Money​大當機 一票用戶哀號



一名網友在社群平台《Threads》發文指出，他的LINE Pay Money已完成信用卡驗證，但卻無法綁定銀行帳戶。貼文曝光後，引發許多用戶共鳴，紛紛表示遇到相同狀況，「我驗證失敗失敗到被鎖24小時」、「有帳戶了但沒辦法連結銀行是什麼情況」、「無法驗證超崩潰」、「信用卡一直跳出驗證失敗」、「銀行帳戶選項整個不見」、「身分證被鎖，不知道要等多久」。

LINE Pay Money​大當機 官方回應了



對此，《三立新聞網》記者詢問LINE Pay，官方回應：「因用戶申請流量大，部分用戶在使用時可能出現暫時性錯誤，我們已進行伺服器擴充，系統並無重大問題，目前已有數萬名用戶完成開通申請，請大家耐心等候，或請稍後再試。」

LINE Pay Money亮點一次看



值得一提的是，LINE Pay Money並非從零開始，而是「舊服務新包裝」。核心功能完整保留，但介面全面翻新：首頁一次整合交易紀錄與個人化「我的選單」（可釘選好康地圖或貸款查詢），付款碼開啟更快速，整體結帳流程更貼近滑手機的直覺操作。TechNews 科技新報甚至形容這次是「用戶體驗的全面升級」。

以下為亮點功能整理：

1、儲值與提領更彈性

可直接連結銀行帳戶，一鍵儲值或提領，單日限額最高 100 萬元，適合大額資金轉移。

2、好友轉帳照樣便利

紅包、分帳 AA 制都能在 LINE 聊天室內直接操作，不需跳轉頁面。

3、生活繳費一應俱全

水電、瓦斯、停車費、信用卡帳單一次搞定，可選信用卡或簽帳金融卡付款。

4、支付優惠照常累點

LINE POINTS 可繼續折抵（效期為 180 天，從最後獲得日起算），天天得點、週週領券、好康地圖也都全面保留。《數位時代》指出未來還會支援乘車碼，掃碼搭捷運、公車，並推出遊韓專區與公益捐款一鍵支付。

5、金融服務擴張中

可查詢貸款與投資資訊，逐漸成為生活金融的一站式平台。

對上班族來說，這款電子錢包就像「生活管家」；對年輕族群則是紅包、分帳與街掃支付的必備工具。預計上線首月還會推出專屬開通優惠，包括點數加碼或現金回饋，詳細內容以官方公告為準。

